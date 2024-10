A La Volta Buona Caterina Balivo ha chiesto a Barbara Bouchet un parere su Fedez e la sua reazione è stata tutta un programma. Poi le parole su Chiara Ferragni…

Barbara Bouchet su Fedez: “Non mi piace il personaggio”

A La Volta Buona nella prima parte di puntata, chiamata per l’occasione “La Volta Magazine”, Caterina Balivo e i suoi ospiti (ieri presente anche Barbara Bouchet) parlano di attualità e dei fatti del momento. Se lunedì ci si è soffermati su Ballando con le Stelle con tanto di dichiarazioni di Rossella Erra e Selvaggia Lucarelli, stavolta l’argomento principale sono stati Fedez e Chiara Ferragni.

Gli ultimi fatti che hanno visto protagonisti i Ferragnez hanno fatto molto discutere (a partire dal dissing con Tony Effe e non solo). Caterina Balivo ha voluto sapere dai suoi ospiti il loro punto di vista sulla vicenda. E a domanda diretta: “Che cosa ne pensi di Fedez?”, rivolta a Barbara Bouchet, è successo qualcosa di inaspettato.

La madre di Alessandro Borghese, dopo una serie di faccette che hanno lasciato intendere più di mille parole, ha esordito con un “Non mi va”. Incuriosita la presentatrice le ha quindi chiesto ancora: “Cos’è che non ti piace?”. Dopo un attimo di silenzio, la frecciatina: “Non mi piace il personaggio”. La sua

Barbara Bouchet tombale su Fedez, ieri a #LaVoltaBuona pic.twitter.com/L6W7XXhwmI — Teo Battaglia (@teo_battag11036) October 2, 2024

Le parole su Chiara Ferragni

Ma non solo Fedez, perché c’è stato modo di parlare anche di Chiara Ferragni, come detto. Caterina Balivo ha commentato lo sfogo da parte dell’influencer dove chiedeva di lasciare fuori i suoi figli, citati da Tony Effe nel dissing: “Aveva solo chiesto di essere lasciata in pace…”.

Ancora una volta Barbara Bouchet è parsa contrariata, così da ricevere la parola ed esprimere il proprio punto di vista (per nulla positivo): “Lasciatemi in pace sembra assurdo. Una che ha cercato in tutte le maniere, cosa che non le ho mai perdonato, di sfruttare i suoi figli adesso non vuole che si parli più dei suoi figli? Prima li ha portati davanti da quando sono nati e adesso…”.

Quanto detto da Barbara Bouchet ha portato Caterina Balivo a difendere Chiara Ferragni, sostenendo come se è una madre a parlare dei propri figli è un conto, mentre se lo fanno altri il discorso cambia eccome.

Lo studio però si è schierato e per la maggior parte si sono detti d’accordo con le parole di Barbara Bouchet, mentre Rossella Erra ha concordato con la Balivo. Pare quindi che Fedez e Chiara Ferragni non riescano a mettere d’accordo tutti.