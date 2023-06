NEWS

Vincenzo Chianese | 2 Giugno 2023

Amici 22

Aaron parla del Festival di Sanremo 2024

Momento di grande gioia questo per Aaron. L’ex protagonista di Amici 22 infatti proprio in queste ore ha pubblicato il suo primo EP, Universale, che sta già scalando le classifiche. Nel mentre il giovane cantante sta per partire per un tour instore, durante il quale incontrerà il suo pubblico. L’ex allievo di Rudy Zerbi nel mentre sta anche rilasciando diverse interviste, e nel corso di una chiacchierata con SuperGuidaTv ha parlato della possibilità di partecipare al Festival di Sanremo 2024, ammettendo di sognare ardentemente il palco dell’Ariston. Queste le sue dichiarazioni:

“Il palco di Sanremo lo sogno la notte. Certo che ci penso, spero di riuscirci. Per il mio futuro spero tante cose: una vittoria a Sanremo, andare all’Eurovision, un tour europeo. Per me adesso l’importante è stare bene con me stesso, con la mia vita. Devo imparare a lavorare in questo mondo perché è tanto complicato, soprattutto a livello psicologico. Una volta che sono uscito da Amici, già il primo giorno, ho pensato di star scomparendo dal mondo. Avevo paura di perdere tempo, dovevo fare, fare e ancora fare. Alla fine la vita è molto più: lascia che sia. Avere un obiettivo, lavorare per quello, ma avere anche il tuo tempo, i tuoi spazi. Bisogna godersi la vita, non può la tua passione rovinarti”.

Ma non è finita qui. Oltre al Festival di Sanremo infatti Aaron sogna anche un tour di stadi:

“Sicuramente una cosa che vorrò fare nel futuro è riempire San Siro, l’Olimpico. Un tour negli stadi italiani. Però per quel progetto le date non si sanno, probabilmente nel 2025, se mai potesse accadere”.

Infine, parlando di Maria De Filippi, Aaron aggiunge: “Maria De Filippi mi ha insegnato a livello interpretativo tantissimo. Lei è tanto tempo che fa televisione, che utilizza la telecamera. Lei è fortissima in questo, io non riuscirei a fare le cose che fa lei. Ha sempre una risposta non banale che però è sempre quella giusta, e questo è incredibile. Mi ha insegnato ad utilizzare la telecamera per mandare un messaggio a livello interpretativo sul palco. Questa è una cosa di cui le devo dare tanti meriti”.