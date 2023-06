NEWS

Vincenzo Chianese | 2 Giugno 2023

La decisione sui Rolex di Ilary Blasi e Totti

È trascorso quasi un anno da quando Ilary Blasi e Francesco Totti hanno annunciato ufficialmente la separazione definitiva. Come sappiamo, nei mesi successivi alla rottura, la conduttrice e l’ex Capitano della Roma sono stati travolti da un vero e proprio ciclone mediatico e numerosi sono stati i retroscena e i pettegolezzi emersi. In particolare ad attirare l’attenzione del web è stato il caso dei Rolex, che Ilary avrebbe sottratto a Totti. Francesco infatti, nel corso di un’intervista bomba per Il Corriere della Sera, aveva raccontato come la sua ex moglie gli avesse portato via alcuni preziosi orologi, che sono stati oggetto di discussione anche in tribunale.

Adesso a distanza di mesi, come riporta Repubblica, pare che sia arrivato il capitolo finale di questo drama. Nelle ultime ore infatti è giunta la decisione del giudice, che avrebbe stabilito che Ilary e Totti dovranno dividersi i 4 Rolex. Si tratta di un vero e proprio “affidamento condiviso”, che permetterà sia alla conduttrice che al calciatore di godere degli orologi.

Ma in che modo dunque Ilary Blasi e Totti si divideranno i Rolex? Stando a quanto si legge, pare che il giudice abbia deciso di affidare i preziosi a un custode, che permetterà ai due di dividersi, naturalmente a turno, gli orologi. Per quanto riguarda la proprietà dei Rolex invece non c’è ancora definizione da parte del giudice. Si ipotizza tuttavia che anche in questo caso possa venire stabilita una sorta di proprietà condivisa.

Ma quanto valgono questi preziosi orologi che tanto hanno fatto discutere il web in questi mesi? Pare che il prezzo dei Rolex super di gran lunga i 100 mila euro. Basti infatti pensare che, stando a quello che è emerso, il più costoso vale da solo ben 80 mila euro.