Vincenzo Chianese | 1 Giugno 2023

Amici 22

Le parole di Aaron

Sono passate alcune settimane da quando Aaron ha lasciato la scuola di Amici 22, dopo essere stato eliminato in semifinale. Per il cantante però non sono mancate le soddisfazioni e solo tra poche ore uscirà il suo primo EP, Universale, che è già attesissimo da tutti i fan. Nel mentre il giovane artista ha rilasciato un’intervista a Il Fatto Quotidiano, e nel corso della chiacchierata ha parlato della sua esperienza all’interno del talent show di Maria De Filippi, ammettendo anche di aver sperato di arrivare in finale. Queste le sue dichiarazioni:

“Amici mi ha messo proprio davanti alle mie insicurezze e alle mie paure, è stata una preparazione all’affronto. Amici mi ha sbattuto la vita in faccia. Se fossi stato più centrato sul mio percorso forse la zampata finale ce la potevo mettere. Sarei stato contento di andare in finale”.

Ma non è finita qui. Aaron infatti ha anche parlato del suo speciale rapporto con Mattia Zenzola, vincitore di Amici 22, per poi fare una rivelazione inedita. Ecco cosa ha raccontato il cantante:

“Io speravo molto vincesse Mattia, facevo il tifo per lui. Mi è sempre stato tanto vicino, mi ha sempre voluto tanto bene. Nell’ultima settimana ho avuto dei periodi particolari. Una notte, ero in preda all’ansia e alle paranoie, l’ho svegliato alle 4.30 del mattino e lui è stato li e mi ha aiutato a superare quella notte. […] Mattia è una persona iper sensibile. Vuole voler bene ed è raro da trovare questa cosa”.

Infine Aaron parla anche di Angelina Mango, vincitrice del circuito canto di Amici 22, e in merito afferma:

“Angelina è forte, è una persona molto preparata, sta nel mondo della musica da più anni di me. Mi sento un pò un esordiente in mezzo a loro. Io poi venivo dalla mia cameretta”.