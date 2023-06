NEWS

Andrea Sanna | 18 Giugno 2023

Amici 22

Il retroscena inedito di Aaron

Aaron è stato senza dubbio una grande rivelazione nella scuola di Amici 22. Sebbene sia stato eliminato a un passo dalla finale, il cantante di Nocera Umbra è comunque rimasto nel cuore di tanti fan del talent.

Recentemente a SuperGuidaTV Aaron ha rilasciato un’intervista dove ha parlato del suo percorso all’interno dell’Accademia più famosa d’Italia. Nel ripercorrere alcuni dei momenti vissuti, Aaron ha svelato un retroscena inedito che si è trovato ad affrontare in Casetta.

Aaron di Amici 22 ha confidato che la notte è stata una delle fasi della giornata che ha vissuto peggio nel primo periodo e di essersi abituato solo pian piano:

«Direi anche i momenti più difficili. Soprattutto la notte, io faccio fatica a dormire in posti diversi dalla mia casa, poi mi sono un po’ abituato. Il momento più bello è stato quando ho avuto la consapevolezza che la televisione, la telecamera, potevano essere una opportunità e non una sorta di “problema”».

Ha ammesso Aaron, che ha proseguito ancora: Quando ho visto che comunicando la verità, e tranquillamente la mia persona, riuscivo a trasmettere un messaggio forte, impattante. Quello è stato il momento più bello, quello in cui mi sono liberato di tante cose e ho voluto essere soltanto me stesso».

Parole al miele per Maria De Filippi poi, alla quale deve tanto. Aaron l’ha sempre osservata con grande rispetto e ammirazione, cercando di imparare da una professionista della televisione come lei il più possibile. Il cantante ha spiegato che lui non sarebbe mai riuscito a fare tutto ciò che fa la conduttrice. A suo dire la De Filippi avrebbe sempre la risposta pronta (e mai banale) a tutto.

Merito di Maria anche l’essere riuscita a insegnare ad Aaron come utilizzare le telecamere per mandare un messaggio importante attraverso la sua musica: “Per questo devo darle tanti meriti”, ha concluso.