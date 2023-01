Chi è Aaron di Amici 22? Età e Instagram

NEWS

Debora Parigi | 15 Gennaio 2023

Chi è

Ad Amici 22 tra i cantanti troviamo Aaron. Cosa sappiamo sul suo conto? Scopriamolo in questo articolo: dalla biografia alla vita privata, quanti anni ha, il vero nome, i social e Instagram.

Chi è Aaron

Nome e cognome: Edoardo Boari

Nome d’arte: Aaron

Data di nascita: è nato nel 2005

Luogo di nascita: Nocera Umbra (provincia di Perugia)

Età: 17 anni

Segno Zodiacale: informazione non disponibile

Altezza: informazione non disponibile

Peso: informazione non disponibile

Professione: cantante

Fidanzata: informazione non disponibile

Tatuaggi: non sembra avere tatuaggi visibili sul corpo

Profilo Instagram: @aaron.cenere

Profilo TikTok: @aaron.cenere

Spotify: Aaron

Aaron età, vero nome e biografia

Ecco chi è Aaron, uno degli allievi di Amici 22 nella categoria canto: partiamo dalla sua biografia. Il vero nome è Edoardo Boari, è nato a Nocera Umbra in provincia di Perugia nel 2005. Ha 17 anni di età ma non conosciamo la sua data di nascita esatta e neanche il suo segno zodiacale. Non abbiamo neanche informazioni circa la sua altezza e il suo peso. Per quanto riguarda i tatuaggi, non sembra averne di visibili sul suo corpo.

La musica è sempre stata il suo grande obiettivo nella vita, prima come ballerino urban e poi come cantautore. Considera la musica un posto assoluto dove riuscire a proteggersi e a ritrovarsi.

Vita privata

Non sappiamo molto della vita privata e sentimentale di Aaron. Quindi non siamo a conoscenza se sia fidanzato o single. Dai social non risultano relazioni al momento.

Dove seguire Aaron: Instagram e social

Adesso che conosciamo meglio chi è Aaron di Amici 2022, è possibile seguirlo sui social? Ovviamente sì e vi segnaliamo subito il suo profilo Instagram che ha già un grandissimo seguito.

Interessante anche il suo profilo TikTok che contiene davvero molti video.

Infine, per ascoltare i suoi brani, c’è il suo profilo Spotify.

Carriera

Parlando della sua carriera Aaron ha iniziato a poco, ma comunque è già molto apprezzato. Da tre anni, infatti, scrive le proprie canzoni. Inoltre sa anche ballare e lo fa da ben dieci anni.

All’attivo ha due singoli che vengono molto spesso trasmessi in radio: Diecimila Occhi e Universale.

Canzoni

Diemila occhi

Universale

Aaron ad Amici 22

Una nuova esperienza per Aaron arriva a partire dal 18 settembre 2022 con Amici 22, talent a cui decide i partecipare e gli viene assegnato un banco.

A notarlo e a volerlo come allievo è il professore Rudy Zerbi.

Gli allievi di Amici 22

Per Amici 22 nella prima puntata sono entrati 19 allievi tra canto e ballo. La classe può cambiare in qualsiasi momento prima del serale tra sfide, sostituzioni e nuovi ingressi. Ma vediamo quali sono tutti gli allievi della scuola.

Canto

Aaron

Andrea Ascanio – ELIMINATO

Andrea Mandelli – ELIMINATO

Angelina Mango

Federica Andreani

Giovanni Cricca

Jore (Lorenzo Longoni)

NDG

Niveo (Marco Fasano)

Piccolo G

Tommy Dali– ELIMINATO

Valeria Mancini – ELIMINATA

Wax

Ballo

Asia Bigolin – ELIMINATA

Claudia Bentrovato – ELIMINATA

Eleonora Cabras

Gianmarco Petrelli

Isobel Kinnear

Ludovica Grimaldi– ELIMINATA

Maddalena Svevi

Mattia Zenzola

Megan Ria

Ramon Agnelli

Rita Pompili (Rita Danza)– ELIMINATA

Samuele Segreto

Samuel Antinelli

Vanessa Bellini

Il percorso di Aaron ad Amici 22

Il percorso di Aaron ad Amici 22 inizia nella prima puntata del pomeridiano in onda domenica 18 settembre. Il cantautore si è esibito cantando “Due come noi” e un suo inedito. Rudy Zerbi gli ha dato un banco. Il produttore Zef si occuperà della produzione del suo singolo.