Andrea Sanna | 18 Giugno 2023

Lo spiacevole incontro tra Teresa Langella e i ladri

A distanza di pochi mesi dal furto subito, Teresa Langella si è ritrovata in un’altra spiacevole situazione e su Instagram ha raccontato un episodio che l’ha preoccupata. L’ex tronista di Uomini e Donne si trovava sul treno insieme al fidanzato Andrea Dal Corso. I due erano diretti verso Venezia, dopo aver fatto tappa a Brescia al Mille Miglia 2023. Esperienza che hanno definito molto emozionante.

La splendida sfilata d’auto d’epoca ha spunto dunque Teresa Langella e Andrea Dal Corso a iniziare la giornata con il sorriso, smorzata però da un fatto che li ha coinvolti di persona. A rivelare il tutto su Instagram è stato proprio l’ex volto di Uomini e Donne.

Con un video su Instagram Teresa Langella ha prima raccontato la bellezza della sfilata d’auto, per poi annunciare di dover dire ai fan qualcosa a cui aveva appena assistito personalmente. Un qualcosa che l’ha molto turbata.

Come mostrato dalle immagini del filmato Teresa Langella ha detto quanto segue: «Sentite questa: praticamente vedo una coppia fiondarsi sul treno, non so di che nazionalità fossero, e avvicinarsi alle nostre valigie», ha spiegato l’ex tronista ancora con lo sguardo preoccupato e decisamente basita.

A seguire Teresa Langella si è addentrata nel discorso, svelando: «Si trattava di due ladri. Io mi guardo intorno, guardo il telefono. Ne abbiamo sentiti a centinaia di questi casi, anche in tv, ma vederli dal vivo fa un certo effetto. Questi in tre secondi mi avrebbero preso il telefono dalle mani, valigia e borsa e sarebbero poi scappati. Meno male che se n’è accorto anche il capotreno e li ha immediatamente allontanati».

Domenica da dimenticare per Teresa Langella e il suo fidanzato Andrea Dal Corso. Per fortuna però i due malfattori sono stati subito identificati dal controllore del treno!