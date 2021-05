Ilary Blasi e l’abito della quattordicesima puntata de L’Isola

Questa sera comincia un nuovo appuntamento con L’Isola dei Famosi. Come al solito, per tale ragione, andiamo a vedere i vestiti che indossano la conduttrice e gli opinionisti (Iva Zanicchi, Tommaso Zorzi ed Elettra Lamborghini). In questo caso stiamo parlando di Ilary Blasi e l’abito che ha scelto in occasione della quattordicesima puntata del reality. Come possiamo vedere anche nella foto qui sotto, infatti, ha deciso di mostrarsi con il brand della stilista Rhea Costa, come rivela un tag sul profilo di Silver_princi. Le scarpe, invece, La Silla e gli orecchini sono firmati Bozart. Il prezzo, come sempre, non lo conosciamo.

ilary blasi abito isola dei famosi

In questa puntata, inoltre, vedremo chi dovrà abbandonare il gioco tra Gilles Rocca, Roberto Ciufoli e Rosaria Cannavò. Ma non solo. Ignazio Moser, infatti, si sottoporrà per la prima volta alla “prova dell’eroe“.

In studio, poi, ancora Cecilia Rodriguez ma anche Brando Giorgi, Drusilla Gucci ed Elisa Isoardi. Ricordiamo, in più, che da questa settimana L’Isola dei Famosi si sposta al venerdì.

In studio, poi, ancora Cecilia Rodriguez ma anche Brando Giorgi, Drusilla Gucci ed Elisa Isoardi. Ricordiamo, in più, che da questa settimana L'Isola dei Famosi si sposta al venerdì.

