Per la quattordicesima puntata de L'Isola dei famosi Elettra Lamborghini ha scelto una tuta particolare per il suo look: Ecco brand e costo.

L’outfit di Elettra Lamborghini

Siamo alla quattordicesima puntata de L’Isola dei famosi 2021, condotto da Ilary Blasi. In attesa di scoprire tutto ciò che accadrà tra eliminazioni e nomination, in studio i commenti non si sprecano. E tutto questo è merito sia degli ospiti che degli opinionisti: Iva Zanicchi, Tommaso Zorzi ed Elettra Lamborghini.

Come sempre, parlando proprio della cantante, abbiamo prestato attenzione sul suo outfit, sempre bello e diverso per ogni puntata. Che abito ha deciso di indossare per questa nuova puntata del reality? La cantante ha sorpreso tutti indossando una tuta marrone con le lune.

Il marchio è molto amato da una famosa extra-oceano, cioè Kylie Jenner. Il brand è infatti Marine Serre. E queste lune le abbiamo riviste anche in qualche look di Giulia De Lellis. Il costo della tuta è di 440 euro.

Che ne pensate? Vi piace questo look di Elettra?

Novella 2000 © riproduzione riservata.