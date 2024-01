Spettacolo

Nicolò Figini | 22 Gennaio 2024

Grande Fratello

Nel pomeriggio Stefano Miele ha raccontato di uno scontro avvenuto nella notte con Perla Vatiero e di come la concorrente lo avrebbe insultato. Poi Perla si è sfogata prendendosela anche con Beatrice Luzzi.

Scontro nella notte tra Stefano Miele e Perla

La notte è stata molto movimentata per alcuni inquilini del Grande Fratello. Lo ha raccontato Stefano Miele in giornata perché proprio lui è stato protagonista di una lite con Perla Vatiero. Il tutto sarebbe partito quando ormai la diretta su Mediaset Extra si era conclusa e di conseguenza il pubblico non ha potuto vedere nulla.

Miele afferma in giardino che la Vatiero se l’è presa con lui perché Monia stava russando. Il gieffino raccontata di aver avuto un acceso diverbio con l’ex di Temptation Island e ogni tentativo di calmarla sarebbe stata del tutto vano: “Non ho mai visto nulla del genere in vita mia. Se uno russa mica è colpa sua?“.

ma in che senso perla ha preso a paralocce stefano perche monia russava? in quella casa non stanno bene💀#GrandeFratellopic.twitter.com/4ofyyyZROv — 🔥Lara🔥 (@Lar02a) January 22, 2024

Stefano Miele ha quindi parlato con Beatrice Luzzi rivelando: “Ieri sera ho salutato Letizia e Perla si è alata dicendomi…“. L’attrice è rimasta incredula perché a quanto pare le parole dette dall’amico sono state molto pesanti. “Ero tranquillo e stavo andando a letto“, conclude l’inquilino.

La grande donna che stanotte si è alzata dal letto e ha preso a parolacce stefano perché monia russava. La sua maleducazione la fa vedere di notte a telecamere spente poi durante il giorno fa la maestrina di sto cazzo dando lezioni di vita!#GrandeFratellopic.twitter.com/6CqUFzbNxg — Fabiola🍓 (@Fabiola63445821) January 22, 2024

Ma non finisce qui perché Perla Vatiero si è sfogata con Greta Rossetti in cucina: “Secondo te devo insultarla? Glielo dico il giorno dopo semmai“. Poi ha accusato Beatrice di essersi messa in mezzo: “Lei non mi tocca, mi scivola tutto addosso“. Poi ha asserito che non si farà venire un esaurimento a causa sua e non si metterà nemmeno a piangere.

Alla fine, quindi, ha esclamato che nella puntata di domani “rovinerà” Stefano Miele con la sua verità. Ha negato di aver dato della “pu**ana” a Monia per aver russato così come avrebbe raccontato Stefano. Vedremo domani che cosa accadrà, di sicuro gli scontri non mancheranno.