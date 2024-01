NEWS

Andrea Sanna | 15 Gennaio 2024

Nota al pubblico come l’ex fidanzata di Massimiliano Varrese, conosciamo insieme chi è Monia La Ferrera, concorrente del Grande Fratello: età, vita privata, figli, Instagram e tutto ciò che c’è da sapere su di lei.

Chi è Monia La Ferrera

Nome e Cognome: Monia La Ferrera

Data di nascita: informazione non disponibile

Luogo di nascita: Sicilia

Età: informazione non disponibile

Altezza: informazione non disponibile

Peso: informazione non disponibile

Segno zodiacale: informazione non disponibile

Professione: Monia è hostess

Fidanzato/marito: Monia oggi è single

Figli: Monia ha due figlie, Nicole e Sophie

Tatuaggi: Monia ha alcuni tatuaggi

Profilo Instagram: @monialaferrera

Monia La Ferrera età e biografia

Partiamo dalla biografia di Monia La Ferrera: dove e quando è nata? Quanti anni ha? L’ex fidanzata di Massimiliano Varrese sappiamo che è nata in Sicilia, terra alla quale è molto legata. Ma non conosciamo il luogo preciso così come la data di nascita o il segno zodiacale. Di conseguenza non possiamo dirvi nemmeno l’età di Monia.

Non è nota nemmeno l’altezza e il peso.

Vita privata di Monia, ex fidanzata di Varrese

Circa la vita privata di Monia La Ferrera sappiamo che è mamma di due bambine di nome Nicole e Sophie. L’ex di Varrese è sposata? Chi è suo marito? A riguardo pare abbia avuto una relazione con Błażej Augustyn, difensore polacco del WKS Wierzbice. Oggi però sembrerebbe essere single.

In passato però Monia La Ferrera ha avuto una relazione con Massimiliano Varrese. A raccontare il tutto è stato lo stesso attore su Novella 2000 nel 2009 durante un’intervista.

“Ci siamo conosciuti in aeroporto, fa l’assistente di volo ed è da qualche mese che stiamo insieme. La nostra è una bella storia. Di più non dico, però. Quando l’ho fatto in passato la mia vita privata è andata in frantumi”.

Nel 2023 i due si sono ritrovati nella Casa del Grande Fratello.

Dove seguire Monia La Ferrera: Instagram e social

Sui social Monia La Ferrera è presente su Instagram e Facebook con un account privato. Qui ama condividere scatti della sua vita privata, dei viaggi e molte sono le foto anche in compagnia delle sue figlie.

Dai suoi social notiamo che ama viaggiare, il mare e visitare paesaggi naturali. Compaiono anche diversi shooting fotografici.

Nella bio di Instagram si definisce poliglotta.

Carriera

Soffermandoci invece sulla carriera di Monia La Ferrera, ex di Massimiliano Varrese, possiamo dire che di mestiere fa l’hostess.

Monia La Ferrera al Grande Fratello

Esattamente come Federico Massaro anche la presenza di Monia La Ferrera è spuntata prima della conferma definitiva. A darne l’annuncio il sito di TVBlog, che ha confermato l’ingresso per il 4 dicembre 2023.

Il percorso di Monia al Grande Fratello

Nei paragrafi a seguire vi riportiamo il percorso di Monia La Ferrera nella Casa del Grande Fratello.

13°, 14°, 15° e 16° settimana: Monia ha fatto il suo ingresso al GF accolta dai nuovi compagni. Varrese ne è rimasto stupito. La sua presenza non lo lascia indifferente e di conseguenza la vicinanza ad altri ha scatenato in lui gelosia. Il fatto che Monia abbia difeso Beatrice in una circostanza ha mandato su tutte le furie Varrese. Proprio con quest’ultimo il rapporto fa discutere ed è compromesso da alti e bassi. Discussione con Grecia per la nomination.

17°, 18° e 19° settimana: Monia ha spesso ripreso i concorrenti in settimana, invitandoli alla compostezza visto il lutto di Beatrice. Intanto con Varrese c’è stato un avvicinamento… e un bacio. Ma la scintilla è durata ben poco, dato che durante la settimana hanno discusso e lei ha deciso di chiudere. (IN AGGIORNAMENTO)