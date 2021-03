1 Le tre ville affittate da Achille Lauro a Sanremo

Questa sera avrà inizio il tanto atteso Festival della canzone italiana. Lo spettacolo è stato più volte messo in crisi a causa del Coronavirus e, spesso, è girata voce che non si sarebbe nemmeno fatto. Per fortuna, invece, Amadeus e Fiorello ci regaleranno dei momenti di spensieratezza adottando rigide regole igienico-sanitarie. Nelle ultime ore, ad ogni modo, è uscita un’indiscrezione che riguarderebbe uno degli ospiti fissi della kermesse. Secondo quanto riporta Dagospia, infatti, Achille Lauro avrebbe affittato ben tre ville per la sua permanenza a Sanremo.

Pare che i due conduttori principali abbiano scelto soggiornare, per il secondo anno consecutivo, presso l’Hotel Globo. Una struttura a tre stelle molto vicina al teatro Ariston. Qui di seguito, invece, leggiamo parola per parola ciò che ha scritto Dagospia nella sua anticipazione riguardo le ville affittate da Achille Lauro a Sanremo:

Il cantante che realizzerà cinque quadri, uno ogni sera, ha deciso di fare le cose in grande: ha scelto di affittare tre ville in cui passare i giorni sanremesi con band, staff e tutto il gruppo di lavoro. Non solo, i suoi van girano per la città con la scritta gigante del suo nome.

Achille Lauro, affittando tre ville per la sua avventura a Sanremo, vuole fare le cose in grande. Lo prova anche il fatto di avere adisposizione dei van che portano il suo nome sopra. Il cantante, inoltre, come accennato in precedenza, sarà ospite fisso in tutte e cinque le serate e si esibirà in altrettanti quadri accanto a vari personaggi dello spettacolo. Non ci resta che attendere il debutto di questa sera per vedere il primo. Continuate a seguirci per tante altre news.