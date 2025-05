Attore di successo, ha interpretato negli anni alcuni amati personaggi di serie TV come Nuh ne La notte nel cuore (Siyah Kalp in origine). L’attore che veste questo ruolo è Aras Aydin: ecco chi è, la sua età e vita privata, la carriera e dove seguirlo su Instagram.

Chi è Aras Aydin

Nome e Cognome: Aras Aydin (scritto in turco Aras Aydın)

Data di nascita: 4 gennaio 1989

Luogo di nascita: Eskişehir (Turchia)

Età: 36 anni

Altezza: 1 metro e 84 centimetri

Segno zodiacale: Capricorno

Professione: attore

Moglie: Aras è sposato con l’attrice Melis Birkan

Figli: Aras non ha figli

Tatuaggi: Aras ha alcuni tatuaggi

Profilo Instagram: @arasaydinofficial

Aras Aydin età, altezza e biografia

Chi interpreta Behram in Tradimento e Nuh ne La notte nel cuore? L’attore in questione è Aras Aydin, che peraltro abbiamo visto in un’altra serie TV di successo come Cherry Season. Lo ricordate? Conosciamolo meglio.

Quanti anni ha Aras Aydin e dov’è nato? Il noto protagonista delle soap turche è nato in Turchia a Eskişehir il 4 gennaio 1989 e la sua età è di 36 anni. L’altezza di Aras corrisponde invece a 1 metro e 84 centimetri, ma non sappiamo il peso.

Dopo gli studi si è buttato a capofitto nella recitazione, risultando oggi tra gli interpreti turchi più apprezzati e stimati in Patria e non solo.

Vita privata

Sulla vita privata di Aras Aydin che cosa possiamo dire invece? È fidanzato o sposato l’attore di La notte nel cuore e Tradimento?

L’attore ha sposato colei che è stata la sua fidanzata, ovvero l’attrice Melis Birkan. I due sono molto legati come mostrato anche sui social.

La coppia non dovrebbe avere figli.

Dove seguire Aras Aydin: Instagram e social

Se volete restare sempre in contatto con Nuh di La notte nel cuore (o Behram di Tradimento se preferite), potete seguire Aras Aydin su Instagram. Questo è uno dei social più utilizzati da parte dell’attore.

È molto attivo nel condividere parte della vita privata accanto a sua moglie o con i suoi amici e colleghi, ma spesso pubblica anche selfie o scatti di shooting fotografici e progetti lavorativi.

Carriera

Per quanto riguarda la carriera invece possiamo dire che Aras ha studiato teatro al Conservatorio di Stato dell’Università di Istanbul.

Da qui la sua passione per la recitazione è diventata via via sempre più intensa, tanto che nel corso degli anni ha lavorato non solo per film al cinema ma anche in tantissime serie televisive di successo. Da Cherry Season a Tradimento o La notte nel cuore giusto per citarne alcune.

Film e serie TV

Quali sono i film e serie TV in cui ha recitato Aras Aydin? Tra le pellicole al cinema, ricordiamo: Oğlan Bizim Kiz Bizim (2016) e İnsanlar İkiye Ayrılır (2020).

Mentre in TV abbiamo visto Aras recitare nelle seguenti serie TV, alcune di esse famosissime anche in Italia. Ecco nell’ordine: Öğretmen Kemal (2010); Şefkat Tepe (2012); Sakli Kalan (2014) e Cherry Season – La stagione del cuore (Kiraz Mevsimi) (2014-2015).

Successivamente anche in: İnadına Aşk (2015-2016); N’olur Ayrılalım (2016); Altınsoylar (2016); Masum Değiliz (2018) e Canevim – serie TV (2019).

Infine tra le più recenti con l’attore ricordiamo: Sefirin Kızı (2020); Şeref Sözü (2020); İkimizin Sırrı (2021); Kaçış (2022); Tradimento (Aldatmak) (2022-2023) e La notte nel cuore (Siyah Kalp) (2024).

Cherry Season

Il vero successo, come detto, per Aras Aydin è arrivato grazie alla serie TV turca Cherry Season (La stagione del cuore). Serie in cui abbiamo visto recitare anche l’amatissima Özge Gürel e il marito di quest’ultima Serkan Çayoğlu.

Aras Aydin è Behram in Tradimento

Nel 2022/2023 Aras è entrato nel cast di Tradimento, dove l’abbiamo visto recitare nelle vesti di Behram Dicleli, accanto alle attrici Vahide Perçin (Güzide) e Feyza Sevil Güngör (Oylum).

Aras Aydin è Nuh ne La notte nel cuore

Ritroviamo Aras Aydin ne La notte nel cuore (nome originale della serie Siyah Kalp).

Qui l’attore ha avuto la possibilità di interpretare il personaggio di Nuh, fratello gemello di Melek (l’attrice Hafsanur Sancaktutan). Non mancheranno intrighi, segreti ed emozioni ambientate in quel di Cappadocia.

Nel cast troviamo anche: Esra Dermancıoğlu che ha ricoperto i panni di Hikmet, sorella di Samet e cognata di Sumru. Poi ancora Ece Uslu, ovvero Sumru, madre dei gemelli. Tra gli attori Burak Sergen nel ruolo di Samet, marito di Sumru e ancora tra i volti principali c’è Burak Tozkoparan che ha prestato la sua voce a Cihan, figlio di Samet.

Infine ricordiamo anche Leyla Tanlar che ha recitato come Sevilay. Quest’ultimo personaggio nella trama di La notte nel cuore ha incrociato il cammino di Nuh.