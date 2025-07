Dopo averlo visto in Dreams and Realities e Mr. Wrong, Serkay Tutuncu è tra i protagonisti di Innocence, serie TV turca in cui ha interpretato l’affascinante Ilker Ilgaz. Conosciamo meglio l’attore: chi è, età, fidanzata, carriera e film e dove seguirlo su Instagram.

Chi è Serkay Tutuncu

Nome e Cognome: Serkay Tutuncu (in turco Serkay Tütüncü)

Data di nascita: 7 febbraio 1991

Luogo di nascita: Tire (Turchia)

Età: 34 anni

Altezza: 1 metro e 78 centimetri circa

Segno zodiacale: Acquario

Professione: attore

Fidanzata: Serkay oggi è fidanzato con l’attrice e cantante Zeynep Bastık

Figli: Serkay non ha figli

Tatuaggi: Serkay ha dei tatuaggi sul suo corpo

Profilo Instagram: @serkaytutuncu

Serkay Tutuncu età, altezza e biografia

Come si chiama l’attore che fa Ilker Ilgaz in Innocence? L’attore si chiama Serkay Tutuncu. Quanti anni ha e dov’è nato? È nato a Tire, in Turchia il 7 febbraio 1991 ed è del segno zodiacale dell’Acquario. La sua età invece è di 34 anni.

In quanto ad altezza e peso, sappiamo che l’attore dovrebbe essere alto all’incirca 1 metro e 78 centimetri. Non meglio precisato il peso.

Dalla sua biografia sappiamo che arriva da una famiglia di origine albanese e ha intrapreso gli studi di recitazione presso la Ege University, università pubblica della Turchia.

Vita privata

Chi è la fidanzata di Serkay Tutuncu? Attualmente è fidanzato con l’attrice e cantante Zeynep Bastık.

Sulla sua vita privata però abbiamo anche delle altre informazioni. Questo perché nel 2021 ha avuto una relazione con l’attrice İlayda Alişan, conosciuta sul set di Innocence.

Serkay però ha avuto una storia anche con l’insegnante di yoga Nesli Alagil. Poi, a seguire è stato fidanzato con l’attrice Cemre Gümeli, conosciuta sul set di Mr. Wrong – Lezioni d’amore (Bay Yanlış).

Dove seguire Serkay Tutuncu Ilker di Innocence: Instagram e social

Vuoi seguire l’attore che interpreta Ilker di Innocence sui social? Serkay Tutuncu è presente su Instagram, dove condivide tanti scatti legati al suo lavoro e alla sua vita privata. Presenti immagini anche in compagnia della sua fidanzata attuale o dove mostra il suo bel fisico.

Carriera

E della carriera dell’attore che possiamo dire?

Diciamo subito che Serkay Tutuncu ha iniziato il suo percorso nella recitazione frequentando l’Ege University, un ateneo pubblico situato in Turchia. La sua prima esperienza nel mondo dello spettacolo risale al 2016, quando ha partecipato come concorrente al reality show Survivor 2016. Nello stesso anno ha debuttato come conduttore nel programma Para Bende, seguito l’anno successivo dalla conduzione di Survivor Panorama.

Il suo esordio come attore in televisione è avvenuto nel 2018 con la miniserie thriller İnsanlık Suçu, dove ha interpretato il personaggio di Gökhan Gökdemir. Tra il 2019 e il 2020 ha ottenuto maggiore visibilità grazie al ruolo di Volkan Çekerek nella serie Afili Aşk.

Nel 2020 ha preso parte alla serie Mr. Wrong – Lezioni d’amore (Bay Yanlış), nel ruolo dello chef Ozan Dinçer, un personaggio che intreccia una storia sentimentale con Deniz Koparan, interpretata da Cemre Gümeli. Nello stesso periodo è apparso come guest star nel programma YouTube Bekar Erkeğin Rehberi.

Nel 2021 è tornato sul piccolo schermo con il ruolo di Ilker Ilgaz nella serie Masumiyet. L’anno seguente ha interpretato Alaz nella serie Dreams and Realities – La forza dei sogni (Hayaller ve Hayatlar), e Yakup Ortaç nella serie Kusursuz Kiracı. Sempre nel 2022 ha partecipato come ospite ai programmi Arda ile Omuz Omuza e Ege Mavisi.

Tra il 2023 e il 2024 ha recitato nel ruolo di Kahraman Demir nella serie Kirli Sepeti, mentre nel 2024 ha vestito i panni di Kıvanç Kurt nella serie Sandık Kokusu.

Programmi TV

Oltre alla carriera da attore, Serkay ha preso parte anche a diversi programmi TV: Survivor 2016 come concorrente; Para Bende (2016) nelle vesti di conduttore così come per Survivor Panorama (2017). Mentre è stato guest star di Bekar Erkeğin Rehberi (2020), Arda ile Omuz Omuza (2022) e Ege Mavisi (2022).

Survivor

Nel 2016 ha preso parte alla decima edizione di Survivor, l’edizione turca de L’Isola dei Famosi, vinta quell’anno da Çağan Atakan Arslan. L’anno successivo l’attore è stato invece conduttore di Survivor Panorama.

Film e serie TV

Nello specifico ricordiamo che Serkay Tutuncu ha recitato in diverse serie televisive di successo, tra cui nello specifico:

İnsanlık Suçu (2018), Afili Aşk (2019–2020), Mr. Wrong – Lezioni d’amore (Bay Yanlış, 2020), Masumiyet (2021), Kusursuz Kiracı (2022), Dreams and Realities – La forza dei sogni (Hayaller ve Hayatlar, 2022), Kirli Sepeti (2023–2024).

Mr Wrong

Una delle serie che ha dato maggior successo all’attore è Mr. Wrong (presente su Mediaset Infinity).

Se vi state chiedendo come si chiama Ozan nella vita reale, sappiate che l’attore che lo interpreta è proprio Serkay Tutuncu.

Qui ha condiviso il set con attori come Kimya Gökçe (che ha poi ritrovato in Innocence) per passare a Can Yaman, Özge Gürel, la sua ex Cemre Gümeli e non solo!

Serkay Tutuncu è Ilker Ilgaz di Innocence

Sebbene la serie sia stata trasmessa nel 2021 su Fox in Turchia, in Italia è stata acquistata da Mediaset per il 2025. Innocence dal 12 luglio è entrata nelle case degli spettatori e tra i suoi attori c’è anche Serkay Tutuncu, noto per il ruolo nei panni dell’affascinante Ilker Ilgaz.

Nel cast anche İlayda Alişan (che interpreta Ela Yuksel), ma anche Kimya Gökçe (nei panni di Asu Ilgaz), Deniz Işın (il personaggio di Irem Orhun), Alayça Öztürk (che nella serie è Neva Hancı), Deniz Çakır (nelle vesti di Bahar Yuksel) e Mehmet Aslantuğ (nello show è Harun Orhun).

Dreams and Realities – La forza dei sogni

Nel 2022 ha lavorato nuovamente accanto a Özge Gürel e altre attrici molto amate come Melisa Aslı Pamuk (Asu di Endless Love) o Aybüke Pusat di Every where I go.

In questa serie Serkan ha interpretato il personaggio di Alaz.

Lo show è disponibile su Mediaset Infinity.