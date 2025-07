Vi state chiedendo chi è l’attrice che interpreta Ela nella serie TV Innocence? Lei si chiama Ilayda Alisan. Conosciamola meglio tra età, altezza, fidanzato, film e serie TV in cui ha recitato e dove seguirla su Instagram.

Chi è Ilayda Alisan

Nome e Cognome: Ilayda Alisan (in turco İlayda Alişan)

Data di nascita: 26 febbraio 1996

Luogo di nascita: Istanbul

Età: 29 anni

Altezza: 1 metro e 58 centimetri

Segno zodiacale: Pesci

Professione: attrice

Fidanzato: Ilayda è fidanzata con Ogulcan Engin

Figli: Ilayda non ha figli

Profilo Instagram: @ilaydalisan

Ilayda Alisan età, altezza e biografia

Come abbiamo detto a interpretare il personaggio di Ela in Innocence è Ilayda Alisan. L’attrice è nata il 26 febbraio 1996 (è del segno dei Pesci) a Istanbul, in Turchia. L’età è di 29 anni. La sua altezza invece dovrebbe corrispondere a 1 metro e 58 centimetri circa.

Per quanto riguarda altre info su biografia e origini, sappiamo che è nata da madre originaria di Erzican e da padre originario di Trebisonda, Remzi Alişan. Ilayda ha una sorella minore di nome Özge.

Di chi è la figlia e a che età morì la madre di Ilayda Alisan? L’attrice ricorda spesso con commozione sua madre, persa a causa del cancro. Era molto giovane e Ilayda aveva solo nove anni.

Vita privata

In quanto alla vita privata sappiamo che Ilayda Alisan è stata fidanzata con il collega Serkay Tütüncü. I due si sono conosciuti sul set di Innocence. Dopo che la loro relazione è finita, l’attrice ora è legata sentimentalmente a Ogulcan Engin, come vediamo sui social.

Dove seguire Ilayda Alisan Ela di Innocence: Instagram e social

Facebook, Instagram e X sono i social in cui è possibile seguire più da vicino Ilayda Alisan, Ela di Innocence, dove pubblica tantissimi scatti di progetti lavorativi. Ma anche di viaggi e molto molto altro, come le foto insieme al suo fidanzato.

Carriera

Dopo aver frequentato il liceo Behçet Kemal Çağlar, Ilayda Alisan ha deciso di proseguire gli studi nel campo della moda, iscrivendosi al corso di fashion design presso l’Università Bilgi di Istanbul. Fin da piccola ha mostrato interesse per la recitazione, e il suo ingresso nel mondo dello spettacolo è avvenuto quasi per caso: un amico del padre l’ha iscritta a un’agenzia senza nemmeno dirglielo.

Così Ilayda Alisan iniziato la sua carriera apparendo in diverse campagne pubblicitarie per noti marchi famosi in tutto il mondo. Il suo debutto come attrice invece è arrivato nel 2011-2012 con il ruolo di Merve nella serie Bir Çocuk Sevdim. Tra il 2013 e il 2014 ha interpretato Harika nella serie Gönül Hırsızı. Nel 2014 è entrata nel cast di Benim Adım Gültepe nel ruolo di Nurten, mentre nel 2015 ha vestito i panni di Sinem nella serie Serçe Sarayı.

Si passa poi al 2016 quando ha interpretato Eylül Eren in Bana Sevmeyi Anlat. Successivamente, dal 2016 al 2019 e poi nel 2021, ha recitato nella popolare serie Çukur, dove ha interpretato il personaggio di Akşın Koçovalı.

In seguito nel 2017 è apparsa nella serie Rüya nel ruolo di Cemre e ha partecipato anche al film Niyazi Bey, diretto da Aydın Bulut. L’anno dopo è comparsa nel videoclip Gamzendeki Çukur di Kubilay Aka e Hayko Cepkin.

Tra il 2019 e il 2020 Ilayda Alisan ha avuto il ruolo di Neslihan Günaltay nella serie Şampiyon e ha anche preso parte alla serie Netflix The Protector, interpretando Aylin Erman.

Ricordiamo anche che nel 2021 ha ricoperto ruoli in più produzioni. È stata Ela Yüksel in Masumiyet (Innocence per l’Europa). Ma anche Süveyda in Kırmızı Oda, Özlem Narin nella serie web Terapist ed è apparsa nello speciale televisivo O Ses Türkiye Yılbaşı Özel.

Poi nel 2022 ha ottenuto il ruolo da protagonista, Asya Çelikbaş, nella serie Seversin, accanto a Burak Yörük, e ha anche prestato la voce al personaggio di Fade nel videogioco Valorant.

Nel 2023 e nel 2024 è tornata sul piccolo schermo come protagonista nella serie Ateş Kuşları, interpretando Gülayşe Ateş / Lara Eyüboğlu, al fianco di Hande Soral, Görkem Sevindik e Burak Tozkoparan. Nello stesso periodo ha recitato nei film Netflix Dieci giorni tra il bene e il male e Altri dieci giorni tra il bene e il male.

Nel 2025 ha partecipato alla web serie Ölüm Kime Yakışır.

Programmi TV con Ilayda Alisan

In quale programma TV ha preso parte l’attrice? Per la precisione nel 2021 è stata guest star di O Ses Türkiye Yılbaşı Özel su TV8.

Film e serie TV

In quale film e serie TV ha recitato İlayda Alişan?

Se ci soffermiamo sui film al cinema ricordiamo nello specifico:

Niyazi Bey (2017), Dieci giorni tra il bene e il male (2023), Altri dieci giorni tra il bene e il male (2023) nello specifico.

Mentre invece per quanto riguarda le serie TV con l’attrice, abbiamo:

Bir Çocuk Sevdim (2011–2012), Gönül Hırsızı (2013–2014), Benim Adım Gültepe (2014), Serçe Sarayı (2015), Bana Sevmeyi Anlat (2016), Çukur (2016–2019, 2021), Rüya (2017), Şampiyon (2019–2020), Masumiyet (2021), Kırmızı Oda (2021), Seversin (2022), Ateş Kuşları (2023–2024).

Ilayda Alisan è Ela in Innocence

Come detto nel 2021 Ilayda è stata protagonista di Masumiyet (in lingua originale), distribuito in Europa come Innocence. Nella serie TV con lei Serkay Tütüncü (nel ruolo di İlker Ilgaz), ma anche Deniz Işın (il personaggio di Irem Orhun). Si passa poi a Deniz Çakır (nelle vesti di Bahar Yuksel, madre di Eda).

La lista del cast prosegue ancora con: Mehmet Aslantuğ (Harun Orhun), Hülya Avşar (Hale Ilgaz), Tolga Güleç (Timur Yüksel), Asena Tuğal (Banu Kaya), Ertuğrul Postoğlu (İsmail Ilgaz), Selen Uçer (Yelda Demirci), Asena Keskinci (Hande Hancı), Neslihan Arslan (Birce), Rüçhan Çalışkur (Gülizar Yüksel), Alayça Öztürk (Neva Hancı).

Ma anche: Kimya Gökçe Aytaç (Asu Ilgaz), Gizem Ergün (Emel Yüksel), Ozan Kaya Oktu (Umut Demirci), Adin Külçe (Mert Yüksel), Almina Günaydın (Aleyna), Sevgi Temel (Burçak), Süreyya Güzel (Avvocato Beril), Ceren Erginsoy (Oyuncu), Sonat Tokuç (Cenk), Ata Keskin (Ata), Doga Yaltirik (Bahadir), Nuray Serefoglu (Hakim) e Bahtiyar Ergün (Serkan).