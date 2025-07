Nelle vesti di Bahar in Innocence, conosciamo meglio chi è l’attrice Deniz Cakir. Ecco tutte le curiosità che riguardano la sua età, la vita privata, la carriera e i film e serie a cui ha preso parte e Instagram dove seguirla.

Chi è Deniz Cakir

Nome e Cognome: Deniz Cakir (in turco Deniz Çakır)

Data di nascita: 31 dicembre 1981

Luogo di nascita: Ankara (Turchia)

Età: 43 anni

Altezza: 1 metro e 74 centimetri

Segno zodiacale: Capricorno

Professione: attrice

Marito: Deniz è sposata con Bilgehan Baykal

Tatuaggi: Deniz ha dei tatuaggi sul suo corpo

Profilo Instagram: @denizcakir

Deniz Cakir età e biografia

Conosciamo meglio chi è l’attrice che interpreta Bahar in Innocence. Il suo nome è Deniz Cakir ed è nata ad Ankara, in Turchia il 31 dicembre 1981, sotto il segno del Capricorno. La sua età oggi è di 43 anni.

L’altezza di Deniz è di 1 metro e 74 centimetri. Non conosciamo il peso.

Tra le tante cose della sua biografia sappiamo anche che ha un fratello di nome Tuna.

Divisa tra cinema, TV e teatro, l’attrice ha preso parte a diversi progetti.

Vita privata

Deniz Cakir ha un marito o è fidanzata? Ha dei figli? In quanto alla vita privata possiamo dire che nel 2023 si è sposata con Bilgehan Baykal.

In precedenza, però, stando a quanto emerso, sappiamo che dal 2011 al 2013 l’attrice Deniz ha avuto una storia con İbrahim Çelikkol, attore di Terra Amara.

Dove seguire Deniz Cakir Bahar di Innocence: Instagram e social

Instagram è il social maggiormente utilizzato da Deniz Cakir. Su Facebook è presente una fanpage ufficiale, mentre invece su X non sappiamo se l’account appartiene o meno a lui.

Sui social l’attrice si racconta molto tra lavoro e vita privata.

Carriera

Deniz Cakir è una delle attrici più riconoscibili e versatili della scena turca contemporanea. Con una carriera iniziata nei primi anni 2000, ha costruito un percorso artistico ricco e variegato, alternando ruoli da protagonista a interpretazioni di forte impatto in produzioni di rilievo.

Dalla televisione al cinema, passando per il teatro e il doppiaggio, Deniz ha saputo conquistare il pubblico con la sua presenza scenica e la sua capacità interpretativa.

Film, serie e programmi TV con Deniz Cakir

Nel mondo del cinema, Deniz Cakir ha preso parte a diverse pellicole, tra cui Come stai? (2009), in cui ha interpretato il ruolo di Lidia, e 40 (sempre del 2009), dove ha vestito i panni di Sevda. Due anni dopo, è tornata sul grande schermo con Già, sono (2011), interpretando Didem.

Il grande successo per Deniz Cakir è arrivato soprattutto grazie alla televisione. Ha debuttato nella serie Kadın İsterse (2004–2006) nel ruolo di Alev, per poi ottenere un ruolo principale in İki Arada Aşk (2005), dove ha interpretato Gizem. La vera notorietà arriva però con Yaprak Dökümü (2006–2010), nel ruolo di Ferhunde, personaggio complesso e amatissimo dal pubblico.

Nel 2006 ha fatto un’apparizione come ospite in Avrupa Yakası nei panni di Serap e ha preso parte anche alla serie Evet Benim / İşte Benim nel ruolo di Funda, soprannominata “Barista”. Nel 2011 è tornata da protagonista con la serie Effetto, e nel 2013 ha recitato nel popolare Muhteşem Yüzyıl come Şah Sultan.

Negli anni successivi, ha consolidato la sua fama con ruoli principali in serie come Yasak (2014, ruolo di Calibe), Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (2015–2018, Meryem Çakırbeyli), Vurgun (2019, Reyhan Vardar), e Masumiyet (2021, Bahar Yüksel).

Anche nel mondo delle serie digitali Deniz Cakir ha lasciato il segno. Nel 2022 ha interpretato il ruolo principale di Berna nella serie Aslında Özgürsün.

Accanto alla carriera da attrice, Deniz Çakır si è cimentata anche nel doppiaggio per il pubblico turco. Ha prestato la sua voce in numerosi film internazionali, tra cui:

Kung Fu Panda (2008) nel ruolo di Usta Engerek; Asino Xote (2008); Il film dei Simpson (2008), doppiando Rod e Todd Flanders; Iron Man (2008) e Iron Man 2 (2010) nel ruolo di Virginia “Pepper” Potts; Konuşan Resimler (2015), dove ha doppiato il personaggio di Sergio.

Oltre agli schermi, Deniz Cakir ha calcato anche le scene teatrali. Nel 2011 ha interpretato İpek nello spettacolo Camma, confermando ancora una volta la sua capacità di adattarsi a ogni linguaggio artistico.

Deniz Cakir è Bahar di Innocence

Bahar, interpretata da Deniz Cakir, è una delle protagoniste principali della serie Innocence (il cui nome originale è Masumiyet). L’attrice ha condiviso il set con İlayda Alişan, nel ruolo di sua figlia Ela.

Nel cast anche Serkay Tütüncü (nel ruolo di İlker Ilgaz), Deniz Işın (che interpreta Irem Orhun). Successivamente nella lista dei protagonisti ricordiamo anche Mehmet Aslantuğ (Harun Orhun), Hülya Avşar (Hale Ilgaz), Tolga Güleç (Timur Yüksel), Asena Tuğal (Banu Kaya), Ertuğrul Postoğlu (İsmail Ilgaz), Selen Uçer (Yelda Demirci), Asena Keskinci (Hande Hancı), Neslihan Arslan (Birce), Rüçhan Çalışkur (Gülizar Yüksel), Alayça Öztürk (Neva Hancı).

E ancora tra gli altri: Kimya Gökçe Aytaç (Asu Ilgaz), Gizem Ergün (Emel Yüksel), Ozan Kaya Oktu (Umut Demirci), Adin Külçe (Mert Yüksel), Almina Günaydın (Aleyna), Sevgi Temel (Burçak), Süreyya Güzel (Avvocato Beril), Ceren Erginsoy (Oyuncu), Sonat Tokuç (Cenk), Ata Keskin (Ata), Doga Yaltirik (Bahadir), Nuray Serefoglu (Hakim) e Bahtiyar Ergün (Serkan).