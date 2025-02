Il Festival di Sanremo non è solo palco dell’Ariston, ma nel backstage c’è un mondo con gli artisti in gara che si confrontano e ospiti musicali e non che interagiscono con loro. E così nella serata finale di ieri c’è stato un siparietto davvero bello in cui Achille Lauro e Antonello Venditti hanno duettato insieme.

Il duetto che non ti aspetti di Achille Lauro e Antonello Venditti nel backstage di Sanremo 2025

Ieri sera, 15 febbraio, c’è stata la serata finale di Sanremo 2025 che ha visto vincitore Olly. Secondo classificato abbiamo avuto Lucio Corsi e terzo Brunori Sas. Non sono mancate le polemiche per il mancato posto tra i primi cinque di Giorgia e Achille Lauro (arrivati rispettivamente al sesto e al settimo posto).

Ma il Festival non è solo lo spettacolo che vediamo sul palco dell’Ariston, ma c’è anche tutto quello che accade dietro le quinte. Oltre ai grandi complimenti per gli addetti ai lavori (sempre perfetti nel mandare avanti una macchina così grande), la curiosità è sul vedere cosa fanno gli artisti nei momenti di non esibizione.

Nessun litigio o battibecco (veri) per fare punti al Fantasaremo, ma tanto affetto reciproco per la maggior parte dei Big in gara. E così c’è stato anche un momento davvero bello e magico (e inaspettatto) che ha coinvolto Achille Lauro e Antonello Venditti. Lo storico cantautore romano, infatti, ieri era presente al Festival per ritirare il Premio alla Carriera.

Ecco che allora, in un momento di pausa, appoggiati al muro e con solo una chitarra ad accompagnarli, Lauro e Antonello hanno improvvisato un duetto su alcuni dei più grandi successi di Venditti. Ecco il risultato in un video direttamente dal backstage:

Noi siamo veramente affascinati da questa performance. E ci piacerebbe davvero vedere una collaborazione tra Achille Lauro e Antonello Venditti.