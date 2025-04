Achille Lauro si esibisce in Piazza di Spagna a Roma per presentare il suo nuovo album, in uscita venerdì 18 aprile

A distanza di quattro giorni dall’uscita del suo nuovo album, questa sera Achille Lauro si è esibito in Piazza di Spagna a Roma e ha presentato questo nuovo progetto.

Achille Lauro in Piazza di Spagna a Roma

È un periodo d’oro questo per Achille Lauro. Dopo la fortunata partecipazione al Festival di Sanremo 2025 con Incoscienti Giovani, che ha scalato le classifiche, il cantante ha annunciato l’arrivo del suo nuovo album di inediti, Comuni mortali, che verrà rilasciato venerdì 18 aprile. Nel mentre l’artista romano ha anche rivelato le date del suo prossimo tour di palasport, che si svolgerà nella primavera del 2026, dopo i due eventi al Circo Massimo di Roma previsti il prossimo giugno, e toccherà le principali città italiane.

In attesa di scoprire cosa accadrà e come ancora Lauro ci stupirà, stasera è accaduto qualcosa di inaspettato, che ha emozionato tutti i fan. Il cantante infatti, a distanza di quattro giorni dall’arrivo del suo nuovo album, ha deciso di esibirsi sulla scalinata di Piazza di Spagna a Roma.

Achille Lauro ha così presentato non solo alcuni brani del suo prossimo disco ma anche alcuni dei suoi vecchi successi, facendo emozionare tutti i presenti. Ma non solo. L’artista ha anche cantato per la prima volta il suo nuovo singolo, Amor, un brano dedicato proprio alla sua città: Roma.

#AchilleLauro in Piazza di Spagna a Roma in occasione della presentazione del nuovo album #ComuniMortali in uscita il 18 aprile pic.twitter.com/aJbxFz9T96 — Andrea Conti ⚡️ (@IlContiAndrea) April 14, 2025

Ancora una volta dunque Lauro ha saputo stupire i suoi fan e di certo anche nelle prossime settimane arriveranno tante altre sorprese.