Chi è Achille Lauro

Nome e Cognome: Lauro De Marinis (in arte Achille Lauro)

Data di nascita: 11 luglio 1990

Luogo di nascita: Verona

Età: 34 anni

Segno zodiacale: Cancro

Altezza: 1 metro e 82 centimetri

Peso: 72 kg

Professione: cantautore

Figli: Achille non ha figli

Tatuaggi: Achille Lauro ha tanti tatuaggi sul suo corpo

Profilo Instagram: @achilleidol

Profilo Twitter: @achilleidol

Achille Lauro età, altezza e biografia

Scopriamo chi è Achille Lauro e vediamo cosa sappiamo sulla sua biografia. Il cantante è nato a Roma l’11 luglio 1990. La sua età è dunque di 34 anni, mentre la sua altezza è pari a 182 cm. Il vero nome è Lauro De Marinis ed è cresciuto tra i quartieri popolari della capitale: Serpentara, Vigne Nuove e Conca d’oro.

Perché si chiama così Achille Lauro? A rivelarlo è stato lui a Il Corriere della Sera: «Era il mio soprannome. In realtà mi chiamo Lauro, un antico nome veneto, che suona un po’ ostico».

Che cosa fanno i genitori di Achille Lauro e che lavoro fa la madre? All’età di 14 anni i suoi genitori decisero di trasferirsi e lui rimase con il fratello maggiore, figura importante visto che è cresciuto con lui. Ed è in questo periodo che Achille Lauro inizia ad avvicinarsi alla musica, in special modo al rap e al rock.

Ma andiamo a vedere cosa sappiamo della sua vita privata.

Vita privata

In molti si chiedono se Achille Lauro abbia una fidanzata. Purtroppo non sappiamo molto della sua vita privata e sentimentale. Anche attraverso i social il cantante preferisce mantenere la privacy. Lui, però, più volte ha dichiarato di essere fidanzato, anche se non sappiamo con chi.

Intanto possiamo un po’ parlarvi delle polemiche che invece si sono create intorno a lui durante la partecipazione a Sanremo 2019. Venne infatti spesso accusato di aver fatto, attraverso il brano Rolls Royce, “un inno all’ecstasy”. Ma lo stesso Claudio Baglioni lo difese riferendo che l’intento dell’artista era quello di raccontare la vita da rockstar e non un inneggiamento al consumo di droghe.

Scopriamo ora dove seguire Achille Lauro sui social, e in particolare su Instagram.

Dove seguire Achille Lauro: Instagram e social

Adesso che abbiamo conosciuto meglio chi è Achille Lauro, dedichiamoci alla sua vita social. Come seguirlo sul web?

Il modo migliore è attraverso il suo profilo Instagram, che è molto attivo e vanta oltre 1,7 milioni follower.

Achille ha anche un profilo Twitter, tramite il quale condivide i suoi pensieri.

Ma vediamo cosa sappiamo della sua carriera.

Carriera

L’inizio della carriera musicale di Achille Lauro vede la scrittura di canzoni di denuncia e, dopo varie sperimentazioni, nel 2012 ha pubblicato il suo primo mixtape: “Barabba”. Il suo primo singolo ebbe successo in poco tempo conquistando la scena Rap-Underground romana. E così nel 2014 lanciò il primo album: “Achille Idol Immortale”.

Nel 2015, con il brano “Dio c’è”, affrontò temi di attualità con uno stile hip-hop. Poi nel 2017 ha partecipato a Pechino Express insieme all’amico e produttore Boss Doms (che suona con lui sul palco).

A giugno del 2018 pubblica l’album “Pour l’amour”. A febbraio 2019 arriva per lui una grande opportunità: il Festival di Sanremo! Nel 2024 è previsto il singolo, Amore disperato.

Sanremo 2019

A febbraio 2019 Achille Lauro partecipa al Festival di Sanremo 2019 con il brano “Rolls Royce” conquistando il pubblico, anche se non mancarono le polemiche. Sempre del 2019 è il libro sulla sua autobiografia dal titolo “Sono io Amleto”. Il 4 aprile 2019 pubblica il singolo “C’est la vie” che anticipa la pubblicazione dell’album “1969” con evidenti sonorità rock.

Ha partecipato anche al cortometraggio Happy Birthday sia con un cameo che occupandosi delle musiche. Mentre il 25 ottobre è uscito il singolo “1990” che ha anticipato l’omonimo album. Achille partecipa anche a Sanremo 2020 con il brano “Me ne frego”.

L’anno successivo torna sul palco dell’Ariston, stavolta in una veste del tutto nuova.

Sanremo 2021

Nel 2021 Achille Lauro ha avuto il piacere di tornare nuovamente a Sanremo, stavolta nelle vesti di super ospite fisso. Ogni sera infatti il cantante ha avuto modo di presentare delle esibizioni uniche nel suo genere, dando vita a dei veri e propri quadri.

E ancora nel 2021 ha pubblicato l’album Lauro e sempre per l’estate dello stesso hanno ha pubblicato il singolo Mille, in duetto con Fedez e la cantante Orietta Berti. Il pezzo è diventata in poche ore una vera e propria hit, raggiungendo le vette più alte delle classifiche musicali.

Sempre nel 2021 Lauro partecipa alla seconda edizione di Celebrity Hunted.

Celebrity Hunted

Il 18 giugno 2021 debutta su Amazon Prime Video la seconda edizione di Celebrity Hunted. Tra i protagonisti del reality troviamo anche Achille Lauro, in coppia con il suo amico Boss Doms.

I due puntata dopo puntata girano l’Italia, e con delle trovate geniali conquistano il cuore del pubblico. La coppia tuttavia non riesce a vincere il programma.

Sanremo 2022

Nel 2022 Lauro torna nuovamente a Sanremo, stavolta tra i Big. Sul palco dell’Ariston il cantante presenta la sua nuova canzone, Domenica, che anticipa l’uscita della riedizione del suo ultimo album Lauro.

A condurre il Festival di Sanremo 2022 come sappiamo ci sarà Amadeus con ben 5 conduttrici d’eccezione: Ornella Muti, Lorena Cesarini, Drusilla Foer, Maria Chiara Giannetta e Sabrina Ferilli.

Il percorso di Achille Lauro a Sanremo 2022 inizia martedì 1 febbraio.Durante la quarta serata del Festival Lauro si esibisce con Loredana Bertè nella Cover di Sei Bellissima. Alla fine della competizione si posiziona al 14esimo posto della classifica definitiva.

Achille Lauro all’Eurovision Song Contest 2022

Dopo il Festival di Sanremo, Achille Lauro si è presentato alla manifestazione Una voce per San Marino, che avrebbe permesso poi al vincitore di partecipare all’Eurovision Song Contest 2022.

Nonostante l’agguerrita concorrenza, il cantante è riuscito ad avere la meglio su tutti. La sua scelta, però, ha diviso il pubblico.

Dopo questa esperienza ha portato altri brani al successo, tra collaborazioni e non. Alcuni dei singoli che ricordiamo: Che sarà, Fragole (con Rose Villain) nel 2022 e 2023. Sempre nel 2023 è la volta di Stupidi ragazzi e nel 2024 con Banda Kawasaki in duetto con Salmo e Gemitaiz.

Achille Lauro a X Factor 2024

Per il 2024 Achille Lauro è stato scelto per guidare i nuovi talenti di X Factor 2024. Il cantautore romano è infatti uno dei giudici di questa edizione del programma televisivo in onda su Sky Uno.

I giudici di X Factor

Oltre ad Achille Lauro, tra gli altri giudici di X Factor troviamo anche Jake La Furia, Manuel Agnelli e Paola Iezzi.

Chi conduce X Factor 2024? Al timone di conduzione del programma troviamo Giorgia.

I concorrenti di X Factor 2024

(IN AGGIORNAMENTO)