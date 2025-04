Ospite a Obbligo o Verità, Cristina D’Avena rivela qual è il cartone animato che proprio non le piaceva. Ecco cosa ha raccontato la regina delle sigle.

La confessione di Cristina D’Avena

Da sempre Cristina D’Avena è nel cuore del grande pubblico e ancora oggi tutti noi cantiamo a squarciagola alcune delle sue sigle dei cartoni animati, che hanno fatto la storia. La cantante nel mentre in questi anni non ha mai smesso di esibirsi live e ha portato la sua musica in giro per l’Italia, venendo raggiunta da grandi e piccini.

Stasera intanto Cristina è arrivata come ospite a Obbligo o Verità, il nuovo programma di Alessia Marcuzzi. Nel corso della trasmissione così l’artista bolognese ha risposto a una serie di domande poste dalla conduttrice e a un tratto è accaduto qualcosa che non è passato inosservato.

LEGGI ANCHE: Achille Lauro si esibisce in Piazza di Spagna per presentare il nuovo album

Cristina D’Avena ha infatti rivelato qual è il cartone animato che proprio non le piace. La cantante ha così menzionato Rascal, il mio amico orsetto, andato in onda in Italia nel lontano 1985. A curare la sigla dell’anime è stata naturalmente la D’Avena stessa, tuttavia la cantante ha confessato di non amare particolarmente il brano.

Tra le tante sigle realizzate nel corso degli anni dunque anche Cristina ha pezzi che non sembrerebbe gradire molto. Di certo però ce ne sono molte altre che porta nel cuore e che non hanno mai smesso di emozionarci.