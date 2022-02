L’esibizione di Achille Lauro a Sanremo

Siamo nel pieno della prima serata del Festival di Sanremo 2022 e quest’anno ad aprire la kermesse musicale è stato Achille Lauro. Il cantante è infatti tornato a gareggiare tra i Big e sul palco del Teatro Ariston ha presentato la sua nuova canzone, Domenica. Il pezzo anticipa l’uscita della riedizione di Lauro, il suo ultimo album rilasciato solo qualche mese fa.

In molti da giorni si chiedevano come stavolta il cantante ci avrebbe stupito, e fin dal primo momento è stato chiaro che la sua performance non sarebbe passata inosservata! Come al solito infatti l’artista ha deciso di far parlare di sé, e anche stavolta c’è riuscito nel migliore dei modi.

Achille Lauro si è infatti presentato sul palco a torso nudo e scalzo, e ha così dato il via alla sua esibizione. Tuttavia come se non bastasse a pochi secondi dalla fine il cantante ha inscenato un battesimo, con tanto di acqua santa!

ECCOCI GIÀ CON LA PRIMA POLEMICA DI QUEST'ANNO SICURO AL 100% #Sanremo2022 pic.twitter.com/LP4dPdCh1H — 💐trashtvstellare💐 (@tvstellare) February 1, 2022

Naturalmente, come era prevedibile, il gesto di Lauro ha letteralmente diviso il web. Mentre in molti hanno acclamato la sua esibizione, tanti altri lo hanno duramente criticato, ed è così partita la prima polemica di questo Festival. Ma come ci stupirà il cantante per le prossime serate? Non resta che attendere per scoprirlo.

Novella 2000 © riproduzione riservata.