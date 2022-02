Tina Cipollari contro Gianni Sperti a Uomini e donne

Nella puntata di oggi pomeriggio di Uomini e donne c’è stato uno scontro tra Tina Cipollari e Ida Platano che ha coinvolto anche Gianni Sperti. La dama è stata chiamata al centro dello studio e ha raccontato di aver avuto un momento di sconforto dopo la scorsa puntata a causa di Maria De Filippi che aveva parlato di Riccardo.

Ida ha raccontato che con Riccardo ha provato un sentimento enorme e quindi ha paura di non ritrovare più un amore del genere. Questo ha fatto scattare Tina che ha avuto da ridire, considerando anche sua attuale frequentazione con un cavaliere. L’ha accusata di prendere in giro la persona che aveva davanti. Non solo, ha aggiunto che secondo lei la Platano non è pronta a rimettersi in gioco e probabilmente non lo sarà mai se continua a pensare in questo modo all’ex fidanzato.

A questo punto è intervuto Gianni che ha voluto difendere Ida, capendo il discorso che faceva e non trovando corrette le parole della collega opinionista. La discussione è andata avanti a lungo e la dama è anche scoppiata a piangere per tutta la situazione. Alla fine Tina, stufa delle parole di Sperti, ha reagito alzando i toni e usando parole forti. Lo ha infatti mandato a quel paese. Ed è uscita dallo studio.

Sul finale del video possiamo sentire Ida Platano che dice che le parole di Tina Cipollari non la toccano. Gianni Sperti, rimasto solo, ha spiegato che il discorso della dama ha senso ed è normale considerando quello che ha vissuto con Riccardo.

