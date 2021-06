1 Il management di Lauro Vs gli autori di Celebrity Hunted?

Celebrity Hunted è pronto a tornare su Amazon Prime con la seconda attesissima stagione, dopo il grande successo della prima edizione. Quest’anno a mettersi alla prova tra i concorrenti troviamo anche Achille Lauro in coppia con Boss Doms, pronti a farsi valere e conquistare la vittoria finale.

Stando a quanto si legge su Dagospia, nella rubrica ‘A Lume di Candela’, del giornalista Giuseppe Candela, sembrerebbe ci sia stata della tensione nel dietro le quinte del docu-reality tra il management di Achille Lauro e gli autori della Endemol. In base a quanto fornito ci sarebbero stati degli scontri piuttosto accesi tra le parti. Ecco quanto raccolto dal sito diretto da Roberto D’Agostino:

“Debutterà su Prime Video il 18 giugno la seconda edizione di Celebrity Hunted, il docureality di Amazon che costa quanto una manovra finanziaria. A Milano gira voce che dietro le quinte ci sarebbero stati non pochi problemi per la gestione di Achille Lauro, in particolare alcuni accennano a scontri accesi tra il management dell’artista e la società di produzione Endemol. Solo cattiverie?”

Questa l’indiscrezione emersa su Dagospia, di cui però né Achille Lauro né il suo staff hanno confermato o smentito. Che si tratti di semplici rumor e che, in realtà, non si sia mai verificato nulla di tutto questo? Al momento non ci è dato saperlo, ma se le parti coinvolte in qualche modo vogliono chiarire la loro posizione dalle ‘dicerie milanesi’, noi di Novella2000.it siamo a completa disposizione.

In questi giorni, intanto Achille Lauro sta facendo parlare di sé anche per il duetto esplosivo con Fedez e Orietta Berti. Continua…