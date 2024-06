Jenny e Tony a Temptation Island! Lei trova chat con altre ragazze, lui nega: “Mi hanno hackerato”

NEWS

Andrea Sanna | 5 Giugno 2024

Nella nuova edizione di Temptation Island, Jenny Guardiano e Tony Renda sono la seconda coppia annunciata. Conosciamoli meglio insieme tra età, altezza, vita privata e dove seguirli su Instagram.

Chi sono Jenny Guardiano e Tony Renda

Nome e Cognome: Jenny Guardiano e Tony Renda

Data di nascita: Jenny è del 1998, Tony è nato l’11 settembre

Luogo di nascita: Jenny è nata a Catania

Età: Jenny ha 26 anni. Non sappiamo l’età di Tony

Altezza: Non conosciamo l’altezza di Jenny e Tony

Peso: informazione non disponibile

Segno zodiacale: Non sappiamo il loro segno zodiacale

Professione: lei si occupa extensiociglia, laminazione e trucco semipermanente; lui fa il dj

Figli: La coppia non ha figli

Tatuaggi: Jenny non dovrebbe avere tatuaggi, Tony ha dei tatuaggi.

Profilo Instagram: @jennyguardiano / @jenny_extensionciglia e @dj_tonyrenda

Jenny e Tony età, altezza e biografia

Quanti anni hanno, chi sono e quali sono i cognomi di Jenny e Tony di Temptation Island? Partiamo con ordine.

Il nome e cognome completo della fidanzata della coppia è Jenny Guardiano, ha 26 anni di età ed è di Catania. È più alta del fidanzato Tony, ma non conosciamo la sua altezza esatta o il peso.

Diverso discorso per quanto riguarda invece la biografia del ragazzo. Lui per la precisione si chiama Tony Renda, è nato l’11 settembre, ma non conosciamo la sua data di nascita precisa dal potervi dire l’età al momento. Anche lui vive a Catania. Sappiamo anche che ha studiato Economia presso l’Università degli Studi di Roma.

Queste sono solo alcune delle informazioni sulla vita privata di Jenny e Tony di Temptation Island. Scopriamo il resto…

Vita privata

Per quel che riguarda la vita privata di Jenny Guardiano e Tony Renda di Temptation Island, possiamo dirvi che sono fidanzati dal 16 maggio 2019.

Che lavoro fanno? Jenny si occupa di extensionciglia, Laminazione & Trucco Semipermanente. Diverso il discorso invece per quanto riguarda Tony. Lui ha un’attività come DJ dal 1995 e da produttore nel 2000. Ha collaborato con le più importanti Label italiane e dal 1998 si occupa di importanti progetti. Come riporta TV Blog, lavora in Italia, all’estero e in particolare in Spagna, dov’è considerato uno dei deejay più apprezzati.

Ha avuto modo di suonare in diversi club nazionali e internazionali, tra cui il Mocambo (Valentia), Paradiso (Amsterdam) e Alcatraz (Milano), giusto per citarne alcuni. Infine dal 2002 havora a etnaland dove ha avuto modo di avere dei contatti anche con MSC Crociera, Costa Crociera e diversi party organizzati a Dublino.

Queste alcune delle informazioni su Jenny e Tony di Temptation Island.

Dove seguire Jenny e Tony di Temptation Island: Instagram e social

Sappiamo perfettamente che una delle ricerche più frequenti in rete è quella di scoprire se i protagonisti del reality hanno o meno degli account sui social. Ovviamente sì!

Jenny e Tony di Temptation Island sono entrambi presenti su Instagram. Lei ha un profilo personale e uno legato al suo lavoro, entrambi con un buon numero di utenti, ma gli account sono chiusi. Tony, invece, ha un profilo pubblico dove posta tanto del suo lavoro. Tra i numerosi scatti (pochi in compagnia di Jenny), ne spunta anche uno insieme a Valentina Dallari del 2017.

Jenny e Tony a Temptation Island

Dopo Siria Pingo e Matteo Vitali, la seconda coppia a far parte di Temptation Island è formata da Jenny Guardiano e Tony Renda. Ma come mai hanno deciso di partecipare e chi ha scritto al programma?

A fare il primo passo è stata Jenny, che ha raccontato come Tony non le permetta di vivere la sua vita come meglio crede. Molto dipende anche dal lavoro di lui, che fa il dj ed è costantemente in giro per questo. Secondo la concorrente sarebbe sempre circondato da ragazze. E su questo punto si è soffermata quando ha raccontato che nel momento in cui si sono conosciuti, 3 ragazze avevano le chiavi di casa sua.

Dopo le parole di Jenny a Temptation Island, Tony ha replicato: “Così mi fai sembrare un mostro (ride, ndr). Ero una persona buona ai tempi”. La risata del ragazzo, però non ha incantato per nulla la catanese, che ha ribattuto piccata:

“Sei uno str*nzo! Un giorno mi contatta una ragazza e mi inizia a mandare le foto delle loro conversazioni. Lui le aveva scritto: “Che bel cul**to!”

Ironico Tony nel replicare e dire che in realtà gli sarebbe stato hackerato il profilo. Lei ha chiuso la conversazione dandogli dell’attore da Oscar. Insomma sembrano esserci tutti i presupposti per un loro percorso piuttosto…. movimentato!

Se infine vi sta chiedendo chi conduce questa edizione di Temptation Island e chi è il conduttore, la risposta è sempre la stessa: Filippo Bisciglia. Ancora una volta da voce narrante, seguirà passo passo l’avventura dei protagonisti e ne vedremo delle belle!

Le coppie di Temptation Island 2024

In questa nuova edizione del reality show, sappiamo dunque chi sono le coppie di Temptation Island 2024? Vediamo qui i nomi delle fidanzate e dei fidanzati:

Jenny Guardiano e Tony Renda

Siria Pingo e Matteo Vitali

e (IN AGGIORNAMENTO)

Non solo coppie, ma ad ostacolare il loro percorso nel programma ci saranno tentatori e delle tentatrici, pronti a mettere alla prova il loro amore.

Esattamente come accaduto gli anni precedenti, anche stavolta Temptation Island ha come location la Sardegna e, più precisamente, l’Is Morus Relais.

Il percorso di Jenny e Tony a Temptation Island 2024

Infine in questo paragrafo avremo modo di scoprire come si concluderà il percorso di Jenny Guardiano e Tony Renda a Temptation Island. Usciranno insieme o separati?

(IN AGGIORNAMENTO)