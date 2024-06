NEWS

Andrea Sanna | 13 Giugno 2024

Chi è

Gaia e Luca sono la sesta coppia di questa nuova edizione di Temptation Island. Ma cosa sappiamo sul loro conto? Chi sono? Ecco tutte le indiscrezioni sul loro conto quali età, vita privata e dove seguirli su Instagram.

Chi sono Gaia e Luca

Nome e Cognome: Gaia e Luca

Data di nascita: Gaia è del 2000

Luogo di nascita: Riccione

Età: 24 anni per Gaia

Figli: La coppia non ha figli

Tatuaggi: Hanno entrambi diversi tatuaggi sul corpo

Profilo Instagram: Informazione non disponibile

Gaia e Luca età e biografia

Ecco alcune delle poche informazioni sulla biografia di Gaia e Luca di Temptation Island. Dove sono nati e quanti anni hanno? Lei è nata a Riccione nel 2000, dunque la sua età è di 24 anni. Non conosciamo però la data di nascita completa o il segno zodiacale, così come il suo lavoro.

Nulle invece le informazioni per quanto riguarda il suo fidanzato Luca. Per il momento non sappiamo quanti anni ha e dov’è nato o la sua occupazione.

Vita privata

E per quanto riguarda la vita privata di Gaia e Luca di Temptation Island cosa sappiamo? Una delle poche informazioni è che sono fidanzati da 1 anno e 8 mesi.

Lei nella clip di presentazione, come vedremo in seguito, ha confessato di essere stata tradita dal suo fidanzato già 3 volte e di averlo sempre perdonato.

La coppia non ha figli ovviamente e ha deciso di mettere alla prova il proprio amore.

Dove seguire Gaia e Luca di Temptation Island 2024: Instagram e social

Gaia e Luca sono presenti anche sui social? Al momento non abbiamo trovato informazioni sul loro conto e non sappiamo se hanno o meno un profilo su Instagram. In ogni caso appena sarà possibile non esiteremo a informarvi.

Gaia e Luca a Temptation Island

Il data 13 giugno Gaia e Luca sono stati annunciati come sesta coppia ufficiale di Temptation Island 11. Ma chi ha scritto al programma e quali sono i motivi che li hanno spinti a partecipare?

A contattare la redazione è stata Gaia che, dopo 1 anno e 8 mesi di fidanzamento ha voluto immergersi in questa avventura. Lui l’ha tradita già diverse volte, ma lei pare avergli concesso sempre delle chance. Al momento lei non si fida troppo e per questo vuole metterlo alla prova:

“Ho scritto io a Temptation Island in quanto durante la nostra storia di 1 anno e 8 mesi mi ha tradito già 3 volte. Ovviamente l’ho perdonato perché lo amo. Anche lui dice di amarmi però in realtà dalle situazioni che poi accadono, si verifica tutto il contrario”.

A intervenire dopo le parole di Gaia è stato il suo fidanzato Luca, che ha aggiunto: “Mi rendo conto che è giusto fare questo percorso per capire realmente se posso essere una persona migliore in primis per lei e anche per rispetto dei sentimenti che proviamo”.

Le coppie di Temptation Island 2024

Conosciamo le coppie di Temptation Island 2024? Chi sono tutti i partecipanti? Ecco nell’ordine l’elenco dei partecipanti di questa edizione, in base a come sono stati annunciati:

Non solo coppie, ma ad ostacolare il loro percorso nel programma ci saranno tentatori e delle tentatrici, pronti a mettere alla prova il loro amore.

Esattamente come accaduto gli anni precedenti, anche stavolta Temptation Island ha come location la Sardegna e, più precisamente, l’Is Morus Relais. A condurre la trasmissione è come sempre Filippo Bisciglia.

Quando inizia Temptation Island? L’avventura delle coppie prende il via il 27 giugno 2024.

Il percorso di Gaia e Luca a Temptation Island 2024

Dal 27 giugno scopriremo nel dettaglio il percorso dei protagonisti di Temptation Island. Gaia e Luca come se la caveranno? Saranno in grado di arrivare a fine di questa avventura indenni?

(IN AGGIORNAMENTO)