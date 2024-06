NEWS

Andrea Sanna | 4 Giugno 2024

Chi è

Siria e Matteo sono la prima coppia della nuova edizione di Temptation Island 2024. Scopriamo insieme chi sono, il loro cognome, l’età, il peso e dove poterli seguire su Instagram e social.

Chi sono Siria Pingo e Matteo Vitali

Nome e Cognome: Siria Pingo e Matteo Vitali

Data di nascita: Siria è del 2001

Luogo di nascita: Siria è nata a Gela, Matteo è di Massa Carrara

Età: Siria ha 22 anni;

Altezza: informazione non disponibile

Peso: Siria pesava 130 kg, poi ha perso peso, informazione non disponibile per Matteo

Segno zodiacale: Non conosciamo il loro segno zodiacale

Professione: Siria dovrebbe essere impiegata amministrativa

Figli: Siria e Matteo non hanno figli

Tatuaggi: Siria non sappiamo se ha dei tatuaggi, Matteo ne ha diversi sul suo corpo

Profilo Instagram: @siriapingo e @matte.vitali

Siria e Matteo età e biografia

Per prima cosa scopriamo tutte le informazioni sulla biografia della coppia di Temptation Island: chi sono Siria e Matteo? Quali sono i loro cognomi e quanti anni hanno?

Lei si chiama Siria Pingo, è nata a Gela nel 2001 e la sua età oggi è di 22 anni. Dove abita? Oggi vive a Massa Carrara. Fino al 2022 pesava 130 kg, poi ha deciso di intraprendere un percorso e perderne ben 85, come per sua stessa ammissione.

Se conosciamo Siria di Temptation Island ora scopriamo Matteo. Qual è il suo cognome? Il nome completo del concorrente è Matteo Vitali. Dovrebbe essere nato a Massa Carrara, dove oggi vive insieme a Siria. Sappiamo l’età di Matteo di Temptation Island? Non sappiamo quale sia il suo lavoro.

Vita privata

Per quel che riguarda la vita privata di Siria Pingo e Matteo Vitali di Temptation Island possiamo dire che lei ha una mamma di nome Sabrina e una sorella di nome Nicole. La madre di Matteo, invece, si chiama Romina.

Da quanti anni sono fidanzati? Stanno insieme da 7 anni e come rivelato da loro stessi, lei ha deciso di partecipare a Temptation Island per mettere alla prova il loro amore, specie dopo il forte cambiamento di lei, come vedremo in seguito.

Dove seguire Siria e Matteo di Temptation Island: Instagram e social

Ora che abbiamo scoperto parte della loro vita privata, sappiamo anche dove poter seguire Siria e Matteo di Temptation Island sui social?

Sì, Siria e Matteo oltre ad avere un profilo personale su Facebook, sono presenti anche su Instagram. Lei peraltro possiamo trovarla anche su Threads. Qui pubblicano tanto della loro vita. Ci sono tanti scatti che li ritraggono insieme o da soli, selfie e in compagnia di amici.

Piccola curiosità: sul profilo di Matteo abbiamo trovato una bella foto del 2015 in compagnia di Garrison Rochelle, ex insegnante di Amici.

Siria e Matteo a Temptation Island

La nuova edizione di Temptation Island vede protagonisti Siria e Matteo. Perché hanno scelto di partecipare?

A scrivere a Temptation Island è stata Siria Pingo. Lei ha rivelato di essere cambiata sotto ogni punto di vista. Ecco quello che ha rivelato nella clip:

“Adesso voglio capire se quella che sono oggi a lui va ancora bene. Il mio cambiamento? Anche estetico. Io fino a due anni fa pesavo 130 kg e ho perso 85 kg. Adesso ho tanta voglia di divertirmi, oltre a far vedere quella che sono oggi”.

Matteo è stato informato solo dopo della partecipazione a Temptation Island. Inizialmente pare fosse contrariato e solo dopo si è convinto. Anche lui ha espresso le sue emozioni prima dell’avvio della trasmissione:

“Me la guardano tutti, le ronzano tutti intorno. Quindi a me questa cosa mi dà molto fastidio a essere sincero. In realtà non volevo partecipare a Temptation Island. Sono rimasto sorpreso quando lei ha deciso di scrivere al programma. Anche perché nel nostro rapporto va tutto bene, almeno per me”

Chi presenta Temptation Island 2024 e come si chiama il conduttore? Al timone di conduzione troviamo sempre lui: Filippo Bisciglia. La voce narrante del programma, guiderà le coppie fino alla fine del loro percorso.

I video di Temptation Island di Siria e Matteo, e questo vale anche per gli altri partecipanti, sono disponibili sul sito ufficiale di Witty TV. Qui verranno caricati tutti i contenuti della trasmissione.

Le coppie di Temptation Island 2024

Chi sono le coppie di Temptation Island 2024? Ecco i nomi di fidanzati e fidanzate di questa edizione:

Jenny Guardiano e Tony Renda

e Siria Pingo e Matteo Vitali

e (IN AGGIORNAMENTO)

Come avviene per gli altri anni di reality show anche Temptation Island, ideato da Maria Da Filippi, vedrà la presenza non solo delle coppie ma anche di coloro che proveranno a ostacolarli. Parliamo dei tentatori e delle tentatrici.

Anche quest’anno Temptation Island sarà girato in Sardegna. A fare da cornice alle storie dei protagonisti sarà il villaggio dell’Is Morus Relais.

Il percorso di Siria e Matteo a Temptation Island 2024

Nel corso delle settimane di percorso a Temptation Island, Siria e Matteo avranno modo di farsi conoscere dal pubblico e comprendere, stando separati, se è o meno vero amore.

Usciranno insieme alla fine del programma?