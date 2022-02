Una Voce per San Marino, vince Achille Lauro

Questa sera si è disputata la finale di Una Voce per San Marino. La competizione serviva per decidere chi avrebbe rappresentato lo Stato all’Eurovision Song Contest che si svolgerà nel 2022 in Italia. Diversi coloro di nazionalità italiana che sono riusciti ad arrivare alla fase finale di tale evento. Tra questi anche Achille Lauro, cantante già visto al Festival di Sanremo. Qui con una nuova canzone. Andiamo a rivederli tutti:

Aaron Sibley – Pressure

– Pressure Achille Lauro – Stripper

– Stripper Alessandro Coli e Burak Yeter – More than you

e – More than you Alessia Labate – World Fall Down

– World Fall Down Basti – Running

– Running Camille Cabalterra – Move ‘em live you never did

– Move ‘em live you never did Cristina Ramos – Heartless game

– Heartless game Deshedus feat. Tony Cicco e Alberto Fortis – Sono un uomo

feat. e – Sono un uomo Elena e Francesco Faggi – Nothing can blow me out

e – Nothing can blow me out Fabry & Labiuse feat. Miodio – Blu

& feat. – Blu Francesco Monte – Mi ricordo di te (Adrenalina)

– Mi ricordo di te (Adrenalina) Kurt Kassar – Tears of Gold

– Tears of Gold Mate – DNA

– DNA Matteo Faustini – L’Ultima Parola

– L’Ultima Parola Mericler – Tiramisu

– Tiramisu Spagna – Seriously in love

– Seriously in love Valerio Scanu – Io Credo

– Io Credo Vina Rose – Sweet Denial

Questa qui sopra non è la lista decisiva di Una voce per San Marino. Ecco, adesso, la classifica finale dei primi dieci concorrenti, tra i quali compare anche Achille Lauro, posizionatosi in vetta, come riporta anche Il Giorno:

Achille Lauro Alessandro Coli e Burak Yeter Aaron Sibley Ivana Spagna Francesco Monte a pari merito con Matteo Faustini Camille Cabalterra a pari merito con Vina Rose Deshedus feat Tony Cicco e Alberto Fortis a pari merito con Mericler

Ricordiamo, inoltre, che Achille Lauro ha anche il premio per il brano più radiofonico. Mate, invece, quello della Critica. Non dobbiamo fare altro che attendere maggio per vederlo all’opera all’Eurovision Song Contest contro Mahmood e Blanco, i quali gareggeranno per l’Italia. Continuate a seguirci per tanti altri aggiornamenti e news.

