A C'è posta per te arriva Leandro, un ragazzo che per due volte prima del matrimonio ha tradito Mariapaola. Lei chiude la busta

Mariapaola e Leandro a C’è posta per te

Leandro è arrivato a C’è posta per te per chiedere scusa all’ex fidanzata Mariapaola. I due, infatti, si sarebbero dovuti sposare per ben due volte, ma entrambe le volte il matrimonio è stato annullato. Nel 2019 le chiede la mano in un modo molto romantico. Lui, però, a un certo punto, all’improvviso, decide di lasciarla mentre si frequenta con un’altra ragazza, con una figlia e un compagno. Mariapaola inizialmente non sa nulla, ma quando le voci in paese cominciano a circolare si mette a seguire la presunta amante.

Non molto tempo dopo, tuttavia, lo perdona e si rimettono insieme. Nel 2021 Leandro diventa il responsabile di un bar. Nel frattempo la fidanzata gli controlla il telefono per essere sicura che non ricada nei vecchi sbagli. Poco dopo, però, le tante responsabilità di lui fanno sentire la compagna trascurata e glielo fa presente, insistendo che non deve vivere per il lavoro. A questo punto lui la lascia un’altra volta. Di lì a poco incontra un’altra ragazza e inizia a frequentarla alla luce del sole. Quando Mariapaola lo scopre, Leandro capisce di nuovo di amarla, ma questa volta lei non è intenzionata a perdonarlo. Il ragazzo, quando la fidanzata si presenta in studio, le dice parole d’amore.

“Se sono qui è perché ho capito che voglio te accanto a me” La storia di un amore interrotto ORA a #CePostaPerTe pic.twitter.com/Vq2wPL2F18 — C'è Posta per Te (@CePostaPerTeOff) February 19, 2022

Mariapaola, durante la sua presenza a C’è posta per te ha ammesso di esserci rimasta molto male e di essersi sentita terribilmente ferita. Ha passato un periodo molto brutto. Ma tutte le sue decisioni, dal perdono alla volontà di non riprenderlo più nella sua vita, sono solo sue. Nessuno l’ha mai condizionata.

“Non ho mai ascoltato nessuno, ho sempre fatto quello che sentivo” Quale sarà la decisione di Maria Paola? #CePostaPerTe pic.twitter.com/9QOGxRrH59 — C'è Posta per Te (@CePostaPerTeOff) February 19, 2022

Non vuole sentirsi oppressa e i suoi sentimenti non sono più gli stessi e gli dice di rassegnarsi. Non accetta nemmeno il regalo che Leandro le ha portato, un cuscino con la loro foto sopra. Dopo 11 anni di relazione, quindi, Mariapaola chiude la busta.

Maria Paola ha sofferto tanto ed è sicura della sua decisione… Voi cosa fareste al suo posto? #CePostaPerTe pic.twitter.com/8Cittn8OK6 — C'è Posta per Te (@CePostaPerTeOff) February 19, 2022

