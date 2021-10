1 Il nuovo singolo di Adele

Adele sta tornando con un nuovo album che si intitolerà 30. I primi indizi sono arrivati quando sui monumenti più importanti di tutto il mondo, tra i quali anche il Colosseo di Roma, è apparso questo numero. Fin da subito il web ha associato la campagna pubblicitaria all’ratista britannica che era assente dalla scena musicale dal 2015. I dubbi li ha chiariti lei stessa quando ha pubblicato un breve teaser del prossimo singolo intitolato Easy on me.

Reperibile su YouTube, possiamo vedere un piccolo estratto del video in cui si mostra in macchina mentre guarda dallo specchietto retrovisore e accende la radio prima di partire. In quel momento ecco le prime note della canzone. Ma non finisce qui. A sorpresa, infatti, l’artista ha fatto una diretta su Instagram all’interno della quale ha fatto ascoltare ai fan un pezzo del brano. Qui di seguito vi lasciamo la parte del testo, come riportata anche dal sito Genius:

There ain’t no gold in this river that I’ve been washing my hands in forever. I know there is hope in these waters, but I can’t bring myself to swim when I’m drowning in silene. Baby, let me in. Go easy on me.

Non conosciamo, però, solo questo pezzo, nell’intervista con Vogue, infatti, Adele ha anche rivelato il ritornello: “Go easy on me, baby. I was still a child, didn’t get the chance to feel the world around me” Inoltre, sempre nella stessa occasione ha anche parlato di suo figlio e di quale sia la sua cantante preferita. Per non parlare, poi, della richiesta che le ha fatto e che l’ha spiazzata. Andiamo a rivedere le sue parole in proposito. Continuate a leggere…