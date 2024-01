Chi è il cantante Maninni? Età, fidanzata, brani e Instagram

NEWS

Andrea Sanna | 30 Gennaio 2024

Lo abbiamo conosciuto per la prima volta in passato nella scuola di Amici, oggi ritroviamo il cantante Alessio Maninni a Sanremo 2024. Conosciamo meglio il giovane artista pugliese grazie ad alcune curiosità come: età, vero nome, fidanzata, vita privata, brani e Instagram. In questa scheda tutte le informazioni utili sul suo conto.

Nome e Cognome: Alessio Maninni

Data di nascita: 19 dicembre 1997

Luogo di nascita: Bitetto (Bari)

Età: 26 anni

Altezza: informazione non disponibile

Peso: informazione non disponibile

Segno zodiacale: Sagittario

Professione: Cantautore

Fidanzato: informazione non disponibile

Figli: Alessio non ha figli

Tatuaggi: Alessio ha dei tatuaggi sul suo corpo

Profilo Instagram: @maninni

Profilo TikTok: @maninni_

Maninni età, vero nome e biografia

Come si chiama Maninni, qual è il vero nome e quanti anni ha? All’anagrafe Alessio Maninni, il cantautore è nato a Bitetto (in provincia di Bari) il 19 dicembre 1997 sotto il segno del Sagittario. La sua età è di 26 anni.

Non conosciamo altezza e peso di Alessio al momento. Della sua biografia ancora possiamo dire che ha un passato nella scuola di Amici 23 e dopo Sanremo Giovani nel 2024 lo ritroviamo al Festival di Sanremo 2024 con Spettacolare.

Vita privata

Della vita privata del cantante non si conosce granché. Sappiamo che ha ereditato ereditato la passione per la musica grazie a un regalo di suo padre. Per gioco infatti le regalò una chitarra e lui da quel momento non ha più lasciato la musica.

Il cantante Alessio Maninni di Sanremo 2024 ha una fidanzata? L’artista tiene lontana la sua vita privata dai riflettori dunque a oggi non sappiamo se sia o meno fidanzato. Sui social peraltro non traspare nulla a riguardo.

Dove seguire il cantante Maninni: Instagram e social

Su tutti i maggiori social è possibile seguire Maninni. Il cantante in gara a Sanremo 2024 è presente su Facebook, Instagram, ma anche Twitter, TikTok e Threads.

Sui suoi account ufficiali il cantante racconta tutto ciò che riguarda il suo percorso musicale, i nuovi brani e vari progetti in programma. Nulle invece, come detto, le informazioni sulla sua vita privata.

La carriera

Prima di vederlo in gara a Sanremo 2024 Maninni ha avuto un passato nella scuola di Amici. Anche se non è andata a buon fine non ha mai smesso di fare musica.

Il giovane cantante ha proseguito la sua carriera e tante sono le canzoni, come vedremo, già pubblicate. Poi l’occasione di Sanremo Giovani e per poco l’accesso al Festival, coronato proprio nel 2024.

Tra le curiosità sul suo conto sappiamo che è legato alla musica pop rock (come ripreso da Bari Today) e ha anche dei riferimenti musicali ben precisi come Vasco Rossi, Ligabue, Cesare Cremonini. Mentre invece per citare artisti internazionali gli Oasis, i Radiohead e gli U2.

Ama molto il cantautorato e ne è fortemente legato. Tra le sue canzoni del cuore Chiamami ancora amore di Roberto Vecchioni (canzone vincitrice al Festival peraltro).

Canzoni e album di Maninni

Con un primo album in uscita il 9 febbraio, dal titolo Spettacolare, Mannini ha però già all’attivo diverse canzoni.

Ha esordito con la canzone Parlami di te. A cui sono seguite Vaniglia, Bari NY e Senza. Poi tra le altre canzoni sono uscite anche Dicono, Graffi (spesso utilizzata da Sky Sport come colonna sonora). E ancora Caffè, Mille porte (che risale al periodo di Sanremo Giovani).

Nel 2023 sono uscite Dicono e il più recente Graffi (utilizzato anche da Sky Sport come colonna sonora), nel 2022 Caffè oltre alla già citata Mille Pare per Sanremo Giovani. Prima ancora Vaniglia, delicata e commovente, Bari NY e Senza.

Nel primo disco saranno contenuti i seguenti pezzi: Concerto, Graffi, Spettacolare (si aggiunge anche una versione acustica), Monolocale, Gonfie vele, Pazzo io, Dicono, Ridiamoci su.

Amici

Tra gli allievi della scuola di Amici 16 c’era anche lui: Alessio Maninni. E proprio con il suo nome di battesimo s è presentato nel talent show condotto da Maria De Filippi.

L’artista è riuscito a distinguersi con con uno stile musicale ben definito. Nell’edizione vinta da Andreas Muller, Maninni non ha superato l’esame di sbarramento ed è stato eliminato a ridosso del Serale.

Sanremo Giovani

Nel 2022 con Mille porte Alessio Maninni è riuscito arrivare alla fase finale di Sanremo Giovani. Per poco ha sfiorato il passaggio al Festival, ma nonostante questo non si è demoralizzato.

Alessio Maninni a Sanremo 2024

Dopo la finale a Sanremo Giovani 2022 e aver sfiorato di poco il passaggio al Festival, Maninni ci ha riprovato quest’anno direttamente come Big in gara. Amadeus evidentemente colpito dal suo pezzo ha deciso di premiarlo.

Molto emozionato, Alessio si presenta alla kermesse canora con il brano “Spettacolare“. Si dice peraltro anche molto carico per la competizione social del FantaSanremo: “Non vi deluderò”, ha detto in più circostanze.

Durante la serata delle cover Maninni ha scelto come spalla destra Ermal Meta. La canzone selezionata per l’esibizione è “Non mi avete fatto niente”.

I Big a Sanremo 2024

Amadeus anche quest’anno ha fatto la sua scelta! Il direttore artistico e conduttore del Festival di Sanremo 2024 ha scelto i 30 big e le loro rispettive canzoni. Eccoli in elenco:

Alessandra Amoroso – Fino a qui; Alfa – Vai!; Angelina Mango – La noia; Annalisa – Sinceramente; Big Mama – La rabbia non ti basta; Bnkr44 – Governo punk; Clara – Diamanti grezzi; Dargen D’Amico – Onda alta; Diodato – Ti muovi; Emma – Apnea; Fiorella Mannoia – Mariposa; Francesco Renga e Nek – Pazzo di te; Fred De Palma – Il cielo non ci vuole; Gazzelle – Tutto qui.

Nella lista ci sono ancora: Geolier – I p’ me, tu p’ te; Ghali – Casa mia; Il Tre – Fragili; Il Volo – Capolavoro; Irama – Tu no; La Sad – Autodistruttivo; Loredana Bertè – Pazza; Mahmood – Tuta gold; Maninni – Spettacolare; Mr. Rain – Due altalene; Negramaro – Ricominciamo tutto; Ricchi e Poveri – Ma non tutta la vita; Rose Villain – Click Boom!; Sangiovanni – Finiscimi; Santi Francesi – L’amore in bocca e The Kolors – Un ragazzo una ragazza.

Di questi nomi solo uno sarà il vincitore della settantaquattresima edizione del Festival della Canzone Italiana.

Ricordiamo infine che insieme ad Amadeus sul palco ci saranno co-conduttori e co-conduttrici: da Marco Mengoni a Teresa Mannino. E ancora Giorgia, Lorella Cuccarini e Fiorello. Non mancheranno poi anche graditi ospiti.

Il percorso di Maninni a Sanremo 2024

Con data di inizio il 6 febbraio (e conclusione il 10) per 5 serate il Festival di Sanremo 2024 ci terrà compagnia. Alessio Maninni riuscirà con Spettacolare a conquistare tutti?

