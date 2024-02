Chi è il cantante Alfa? Età, vero nome, fidanzata e Instagram

NEWS

Andrea Sanna | 1 Febbraio 2024

La sua “Bellissimissima” è diventata una vera e propria hit e grazie a essa ha ricevuto la sua definitiva consacrazione nel mondo della musica. Parliamo del rapper e cantautore Alfa. Vediamo insieme chi è il cantante, la sua età, il vero nome, la fidanzata e dove poterlo seguire su Instagram.

Chi è Alfa

Nome e Cognome: Andrea De Filippi (in arte Alfa)

Data di nascita: 22 agosto 2000

Luogo di nascita: Genova

Età: 23 anni

Altezza: informazione non disponibile

Peso: informazione non disponibile

Segno zodiacale: Leone

Professione: rapper e cantautore

Fidanzata: Alfa è fidanzato con Sofia Marco

Figli: Alfa non ha figli

Tatuaggi: Alfa ha dei tatuaggi sul suo corpo

Profilo Instagram: @alfaadf

Alfa età, vero nome e biografia

Qual è il vero nome del cantante Alfa e quanti anni ha? Il vero nome del rapper è Andrea De Filippi. È nato il 22 agosto del 2000 a Genova ed è del segno zodiacale del Leone. La sua età è di 23 anni.

Perché Alfa si chiama così? Il cantante ha raccontato che Alfa in greco significa inizio. Lui si sente sempre insoddisfatto e dunque qualsiasi risultato raggiunto non sembra mai riuscire a soddisfarlo a pieno. Qualsiasi cosa faccia si sente sempre all’inizio.

Per quanto riguarda invece il percorso di studi possiamo dire che ha studiamo al liceo classico. Inizialmente sperava di diventare medico e aveva persino iniziato la facoltà di medicina. Poi però ha interrotto dedicandosi così alla musica.

Vita privata

Legatissimo ai suoi nonni di cui parla sempre con grande affetto, cosa sappiamo della vita privata di Alfa? Ha una fidanzata? In passato in molti pensavano fosse legato sentimentalmente a Sofia Cerio, ma la notizia è stata smentita.

In verità Alfa è fidanzato con Sofia Marco, giocatrice di pallavolo di Serie B1. La loro relazione è stata ufficializzata sui social nel 2020 su Instagram.

Tra le su curiosità possiamo dire che è un grande tifoso del Genoa.

Dove seguire il cantante Alfa: Instagram e social

Sui social potete seguire Alfa mediante le piattaforme principali. Il cantante è molto attivo e pubblica diversi contenuti che riguardano la sua musica. Prima di Sanremo 2024 ha annunciato il sold out al suo primo Forum di Assago. Un gran bel traguardo per lui!

Carriera

Da sempre legato al mondo della musica mai avrebbe immaginato di riuscire ad arrivare a Sanremo 2024. Cresciuto nel quartiere Quarto dei Mille, da piccolo suonava la chitarra e il piano alle elementari, poi ha iniziato il freestyle nelle piazze della sua città natale. Pian piano ha poi scoperto anche la scrittura.

Poi la strada tentata con X Factor, non andata a buon fine. Nonostante ciò ha continuato a fare musica, fino al grande successo con Bellissimissima, che l’ha portato a Sanremo 2024 e successivamente al Forum di Assago!

A proposito di questa canzoni in tanti si chiedono chi è la ragazza nel video di Alfa, Bellissimissima? Nel video compare un’ex collegiale de Il Collegio 5, ovvero Sofia Cerio.

X Factor

Prima dell’enorme successo ottenuto, Alfa ha tentato la strada dei talent con X Factor. Era il 2018 ma non è riuscito a conquistare la giuria. Nonostante il mancato approdo nel programma non si è mai arreso e ha proseguito il suo percorso artistico.

Album e canzoni

Due in totale sono gli album attualmente pubblicati da Alfa: nel 2019 Before Wanderlust e Nord nel 2021. Ricordiamo poi i Mixtape nel 2017 con Mondo immobile mixtape e Alfa-Omega.

Tra le canzoni di successo cantante in solitaria o in duetto, ricordiamo Chiara Ferragni nel 2017 insieme a Olly e Matsby. Al 2018 risalgono invece: Non preoccuparti, Dove sei?, Prima o poi (feat Yem), Jet lag e Disegno. L’anno successivo invece ha lavorato su altri brani come: Tempo al tempo, Testa tra le nuvole – Pt. 1, Wanderlust!e Il giro del mondo.

Nel 2020 invece Testa tra le nuvole – Pt. 2, Sul più bello e San Lorenzo con Annalisa. Passando poi al 2021 risalgono Snob insieme a Rosa Chemical e Ci sarò. A seguire nel 2022 segnaliamo Serenata, Parigi, You make me so happy. Infine nel 2023: Le cose in comune, Bellissimissima e Sofia.

Nella carriera di Alfa non mancano poi tante altre collaborazioni in diversi brani, che citarli tutti sarebbe davvero difficile. Tra questi ricordiamo per esempio Amsterdam con Annalisa, Semplice insieme a Giordana Angi e Ti amo ma e Faccio un casino con Tecla. Tutti brani usciti nel 2021.

Al 2022 risale invece il feat tra Mr. Rain e Alfa sulle note di Sincero e sempre nello stesso anno anche la collaborazione con Cristina D’Avena in Pokémon.

Anche se la canzone diventata virale più di tutte, che è riuscita ad arrivare in alto dandogli maggiore popolarità è Bellissimissima. Il tormentone è nato grazie ai social, in particolare TikTok.

Alfa a Sanremo 2024

In passato guardava il Festival di Sanremo con i suoi nonni, nel 2024 invece ne è uno dei protagonisti con la canzone Vai.

Nel brano fa una riflessione sugli ultimi suoi 5 anni, da quando si è reso conto di volere fare musica. Il messaggio che vuole lanciare è quello di andare avanti senza mai guardarsi indietro.

Sempre a Sorrisi Alfa ha raccontato che si tratta di un pezzo molto energico.

Nella serata delle cover Alfa ha scelto di poter duettare con Roberto Vecchioni in “Sogna, ragazzo sogna”.

I Big di Sanremo 2024

In questa avventura a Sanremo 2024 chi sono i Big che presenteranno sul palco la loro nuova canzone? Abbiamo ben 30 cantanti e altrettanti brani. Eccoli tutti:

Alessandra Amoroso – Fino a qui; Alfa – Vai!; Angelina Mango – La noia; Annalisa – Sinceramente; Big Mama – La rabbia non ti basta; Bnkr44 – Governo punk; Clara – Diamanti grezzi; Dargen D’Amico – Onda alta; Diodato – Ti muovi; Emma – Apnea; Fiorella Mannoia – Mariposa; Francesco Renga e Nek – Pazzo di te; Fred De Palma – Il cielo non ci vuole; Gazzelle – Tutto qui.

Nella lista ci sono ancora: Geolier – I p’ me, tu p’ te; Ghali – Casa mia; Il Tre – Fragili; Il Volo – Capolavoro; Irama – Tu no; La Sad – Autodistruttivo; Loredana Bertè – Pazza; Mahmood – Tuta gold; Maninni – Spettacolare; Mr. Rain – Due altalene; Negramaro – Ricominciamo tutto; Ricchi e Poveri – Ma non tutta la vita; Rose Villain – Click Boom!; Sangiovanni – Finiscimi; Santi Francesi – L’amore in bocca e The Kolors – Un ragazzo una ragazza.

Il percorso di Alfa a Sanremo 2024

Come si evolverà il percorso di Alfa a Sanremo 2024? Non ci resta che scoprire passo passo le tappe della sua avventura per scoprirlo!

