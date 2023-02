Chi è Rebecca Staffelli? Età, fidanzato e Instagram

NEWS

Andrea Sanna | 5 Febbraio 2023

È figlia del noto inviato di Striscia la Notizia, Valerio Staffelli. Ma chi è Rebecca Staffelli, speaker di Radio 105? In questo articolo vi racconteremo tutte le curiosità che la riguardano: dall’età al fidanzato per passare alla carriera e dove seguirla su Instagram.

Chi è Rebecca Staffelli

Nome e Cognome: Rebecca Staffelli

Data di nascita: 21 maggio 1998

Luogo di nascita: Roma

Età: 24 anni

Altezza: informazione non disponibile

Peso: informazione non disponibile

Segno zodiacale: Toro

Professione: speaker radiofonica e influencer

Fidanzato: Rebecca è fidanzata con Alessandro Basile

Figli: Rebecca non ha figli

Tatuaggi: Rebecca non ha tatuaggi visibili

Profilo Instagram: @rebecca_staffelli

Profilo TikTok: @rebecca_staffellii

Rebecca Staffelli età e biografia

Della biografia di Rebecca Staffelli cosa sappiamo? La speaker è nata a Roma il 21 maggio 1998 (è del segno del Toro) e oggi ha 24 anni d’età. Non sappiamo invece altezza e peso.

Per quel che riguarda il percorso di studi di Rebecca Staffelli, sappiamo che aveva intenzione di trasferirsi per un periodo negli Stati Uniti. Progetto abbandonato all’ultimo, quando si è presentata per lei un’opportunità lavorativa qui in Italia, come vedremo in seguito.

Da sempre è appassionata di spettacolo e moda.

Leggendo il suo cognome in tanti vi sarete sicuramente chiesti se è o meno parente di Valerio Staffelli e, come accennato, la risposta è sì. Vediamo dunque qualcosa in più…

Vita privata

In tanti si sono chiesti chi è la figlia di Staffelli? Ebbene è proprio Rebecca Staffelli.

Suo padre è quindi Valerio Staffelli, che tutti conosciamo come inviato di Striscia la Notizia, e la madre è Matilde Zarcone, compagna di vita di Staffelli, ma anche conduttrice e volto noto dello spettacolo.

Qualcuno si è domandato quanti anni ha Staffelli. Il papà di Rebecca ha 59 anni. Sempre a proposito della vita privata la speaker ha anche un fratello maggiore (ha tre anni in più) di nome Riccardo.

Ma Rebecca Staffelli ha un fidanzato? La risposta è sì. Lui è Alessandro Basile, ex corteggiatore di Rossella Intellicato a Uomini e Donne (anno 2015/2016). Lui è un deejay e speaker e si sono conosciuti grazie a degli amici a Milano. In quel periodo, però, Rebecca era impegnata e dopo aver chiuso la sua precedente storia, ha iniziato a conoscere Alessandro. Sebbene tra loro ci sia una differenza d’età di 13 anni, sono molto innamorati.

Pensate che nel 2020 Alessandro ha chiesto a Rebecca di sposarlo, ma ancora non hanno fissato la data del matrimonio. Nonostante ciò sui social si mostrano sempre molto uniti e innamorati.

Dove seguire Rebecca Staffelli: Instagram e social

Sui maggiori social Rebecca Staffelli è presente. Da Facebook a Twitter(pagine meno attiva tra tutte) per passare a Instagram e TikTok.

Nelle sue pagine ufficiale condivide non solo tanti aspetti del suo lavoro, ma anche dei momenti riguardanti la sua vita privata. Per esempio troviamo scatti tratti da shooting ma anche foto e video insieme ai suo fidanzato Alessandro Basile. È presente anche il momento in cui le ha fatto la proposta di matrimonio.

Non tutti sanno, ma Rebecca ha anche un canale YouTube dal nome “Made in Becky”. Nei contenuti pubblicati parla di moda e bellezza, ma anche di vita quotidiana. Da diverso tempo, però, non è più aggiornato.

Carriera

Cosa sappiamo riguardo alla carriera di Rebecca Staffelli e che lavoro fa? Oggi è una stimata speaker a Radio 105 e influencer. Ma ha fatto anche tanta gavetta.

Colpo di Tacchi

La prima esperienza televisiva per Rebecca Staffelli arriva nel 2018 con un programma dal nome “Colpo di Tacchi”.

La trasmissione è stata trasmessa su La5 e parlava del calcio visto dal punto di vista del mondo femminile. Tra curiosità e ospiti è stato senza dubbio un importante trampolino di lancio per lei.

Din Don 2

Nel 2019 ha avuto modo di recitare per la prima volta nel film Din Don 2. Accanto a lei attori come Andrea Dianetti, Enzo Salvi, Laura Torrisi e Maurizio Mattioli, giusto per citare qualche membro del cast.

La pellicola è andata in onda anche su Italia 1.

Rebecca Staffelli a Radio 105

Negli anni Rebecca Staffelli si è avvicinata al mondo della radio e fa parte del team di Radio 105. La speaker è davvero molto apprezzata dal pubblico.

Amici di Maria De Filippi

Dalla stagione 2022/2023 vediamo molto spesso Rebecca Staffelli ospite di Amici di Maria De Filippi. Il suo ruolo è quello di rappresentare Radio Mediaset, che ha intrapreso vari progetti che coinvolgono i ragazzi della scuola più famosa d’Italia.