1 Frecciatina di Adriana Volpe a Sonia Bruganelli?

Adriana Volpe torna in TV e lo fa come opinionista della nuova edizione de La Vita in Diretta, trasmissione condotta da Alberto Matano. Dopo l’esperienza al GF Vip nel medesimo ruolo e il “no” secco a un possibile ritorno come concorrente, la presentatrice la ritroviamo, a distanza di tempo, in Rai.

Ieri sera, durante la prima puntata settimanale del programma, si è affrontato un argomento spinoso e che tanto fa discutere sul web: l’ostentazione del lusso sui social. Così in studio si è aperto un dibattito e Alberto Matano nel porgere una domanda ha attirato l’attenzione proprio di Adriana Volpe: “Sapete che c’è una polemica ed è anche un argomento serio, si parla poi di ambiente e risparmio energetico, quello dell’uso dei jet privati. È giusto o meno? Pubblicare le foto…”.

Adriana Volpe ha così preso la parola e senza indugi ha espresso il suo punto di vista: “Allora, ma io dico: non pubblicatelo! Poi di solito cosa fanno? Fanno vedere che hanno i piedi messi sulla poltrona. Oppure che ‘sbocciano’ mentre viaggiano”. Prima Alberto Matano, poi Francesca Fagnani, anche lei presente a La Vita in Diretta, hanno stuzzicato l’opinionista chiedendole a chi si riferisse nello specifico. Quest’ultima ha replicato: “Ma non so, basta andare sui social e vediamo”.

Rita Rusic, che con Adriana Volpe ha partecipato al GF Vip 4 e con la quale non ha un rapporto di certo idilliaco, era anche lei seduta al tavolo degli opinionisti. Fin da subito ha espresso il suo disaccordo e spinto Adriana a confessare che il riferimento fosse per Sonia Bruganelli. Spesso infatti anche su questo tema la Volpe e la moglie di Bonolis si sono trovate l’una contro l’altra. Sempre la Rusic ha trovato dalla sua la Fagnani, che consigliava di fare nomi e cognomi anziché essere troppo generici. Continua per leggere cosa è accaduto a La Vita in Diretta...