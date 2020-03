1 GF Vip: Adriana Volpe infrange il regolamento, facendo arrabbiare gli autori. Ecco cosa è accaduto (VIDEO)

È il primo pomeriggio nella casa del GF Vip e i ragazzi si trovano in giardino a godersi un po’ di relax e la bella giornata di sole. Ad un certo punto, però, Adriana Volpe, concorrente ufficiale del reality, sembra essersi completamente dimenticata del regolamento che è tenuta a rispettare, andandolo non solo ad infrangere, ma facendo così arrabbiare molto la produzione. A dimostrare il tutto è un video. Ma vediamo insieme cosa è successo.

Nella casa si è imbattuto un drone e i ragazzi, tutti con il naso alll’insù, visto l’apparecchio si sono fatti prendere da grande entusiasmo. L’aeromobile a pilotaggio remoto aveva con sé un biglietto indirizzato ad Antonio Zequila. Qui era contenuto la foto di un articolo del settimanale Nuovo che parla di un flirt dell’attore con alcune pesanti accuse.

Gli autori sono intervenuti immediatamente visto il piccolo velivolo, chiedendo ai presenti in giardino di tornare immediatamente in casa. Se alcuni di essi hanno preso alla lettera l’invito, Adriana Volpe invece è corsa a raccogliere il messaggio lanciato dal drone, leggendone poi il contenuto e facendo infuriare Zequila, che ha chiesto un provvedimento contro la coinquilina. Questo non farà dunque che aumentare l’astio tra i due visti i recenti accadimenti. A quel punto la produzione si è molto arrabbiata con Adriana Volpe chiedendo lei di portare subito il foglio in confessionale, ma la Volpe ha preso il tutto con estrema calma, facendo perdere la pazienza al GF Vip. Questo lo screenshot che mostra l’immagine mandata dal drone:

Qui si vede, anche non chiaramente, che il personaggio incriminato è appunto Antonio Zequila e facendo un confronto con l’articolo originale noterete che la notizia coinvolge proprio l’attore. Andiamo a vedere invece il video incriminato e riportato gentilmente da BitchyF che vede Adriana Volpe infrangere il regolamento…

Un drone al #GFVip e Adriana Volpe ancora arrabbiata con gli autori 😂✈️ pic.twitter.com/GNsA85kiK5 — BITCHYF.IT (@BITCHYFit) March 4, 2020

Gli ordini ricevuti dunque Adriana Volpe ha deciso di ignorarli totalmente, come mostrato in questo video a distanza di pochi giorni dalla prima negligenza. La regia si è poi spostata sugli altri protagonisti, ma ciò non toglie comunque che la concorrente avrà di sicuro ricevuto una bella strigliata da parte degli addetti ai lavori.

Ma non è la prima volta che Adriana Volpe infrange il regolamento a distanza di pochi giorni…