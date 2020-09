1 Durante la diretta di Ogni Mattina, Adriana Volpe bacchetta Andrea Melchiorre. Il video del momento

La diretta di Ogni Mattina offre sempre spunti molto interessanti tra dibattiti, episodi esilaranti e non solo. Adriana Volpe e Alessio Viola nel corso della trasmissione hanno parlato e parlano spesso della pandemia da Coronavirus che ha colpito il mondo intero. Nel dettaglio i conduttori, stavolta, si sono concentrati sulla delicata situazione in Sardegna per via dei contagi, che avrebbe coinvolto anche molti vip, risultati poi positivi. Tra essi anche Andrea Melchiorre.

LEGGI ANCHE: Adriana Volpe rivede Andrea Denver e risveglia i rumor su un loro flirt

Proprio l’ex protagonista di Uomini e Donne è stato ospite del programma. Così Andrea Melchiorre ha parlato della sua ‘nuova quarantena’, rivelando ai telespettatori come la sta vivendo nel suo ruolo da influencer e come sia in disaccordo con chi ci marcia:

“Sfruttare l’onda mediatica di un contagio o di un tampone positivo per fare pubblicità, no. Sono contrario anch’io, fondamentalmente. Però l’influencer, quello che fa, è semplicemente raccontare la sua quotidianità. Almeno io parlo nel mio caso. Le storie le facevo sia prima che adesso. Vedendomi costretto, in questo caso, a stare qui in quarantena in Sardegna da solo, racconto le mie giornate e ciò che ho fatto e cosa mi mette a disposizione lo Stato, ovvero i controlli…”

Le parole dell’ex volto di Uomini e Donne, hanno portato però Adriana Volpe a bacchettare Andrea Melchiorre e stopparlo durante il suo discorso:

“Tesoro, perdonami se ti interrompo. Ne potete raccontare perché tutto sommato state bene e siete asintomatici, perché sennò voglio vedere se facevate gli stessi post o le stesse storie se vi trovavate in ospedale. Cioè comunque la situazione è chiara. A qualcuno infastidisce, per non dire a molti…”

Ecco il video del momento nel corso della diretta di Ogni Mattina, su TV 8…

Andrea stamattina in collegamento a Ogni Mattina parla della sua “nuova quarantena”, la Volpe si ingrifa e lo liquida in 1 2 3. Ok. pic.twitter.com/boo26wfZtS — screnni 🍓🐍 (@screnni) August 31, 2020

Il dibattito tra Adriana Volpe e Andrea Melchiorre ha totalmente diviso i telespettatori, tra chi sostiene la tesi della presentatrice e chi, invece, si è schierato dalla parte dell’influencer.

Solo qualche settimana fa, sempre Adriana Volpe, ha detto la sua anche nei confronti di un’altra vecchia conoscenza del dating show di Maria de Filippi, con la quale ha condiviso anche l’avventura al GF Vip…