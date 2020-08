3 Deianira Marzano contro Andrea Melchiorre

È scontro social tra Deianira Marzano e Andrea Melchiorre. Dopo che quest’ultimo è risultato positivo al Covid-19, l’influencer napoletana ha detto la sua sull’atteggiamento tenuto. Secondo lei Andrea non è stato sufficientemente attento e dare la colpa al governo per aver aperto i locali non è una giustificazione per il suo comportamento. Tramite il suo profilo Instagram, Deianira ha dichiarato:

“Quindi la colpa è del governo che ha aperto i locali? Allora come te lo spieghi che ci sono tante persone che ci sono andate nei locali, stando attente, e non hanno preso il Coronavirus? Il fatto è che non avete niente da fare, state a casa e dite idiozie”

Poi la Marzano ha continuato, dopo che Andrea Melchiorre le ha risposto in privato mandandole un audio. Deianira ha dunque pubblicato il vocale in questione, affermando di denunciarlo:

“Sono stata minacciata privatamente (essendo questa persona un vile non lo fa davanti a tutti). Offesa da questo essere disgustoso i cui messaggi verranno tutti girati al mio avvocato.”

Deianira Marzano ha parlato di ripercussioni legali, a cui poi Andrea Melchiorre ha risposto a sua volta.