1 Lo scherzo ad Adriana Volpe

Di recente Amedeo Venza sul proprio profilo Instagram ha dato qualche anticipazione sulla nuova stagione di Scherzi A Parte. Tra le storie l’opinionista ha fatto sapere che tra le vittime degli autori del programma ci sarebbe anche Adriana Volpe: “Si tratta dello scherzo fatto ad Adriana Volpe!”, ha raccontato Venza.

Ma non solo perché sempre a riguardo ha dato ulteriori dettagli. Amedeo Venza ha infatti dato qualche spoiler circa quello che accadrà in una delle puntate che vedremo in onda su Canale 5. Secondo quanto emerso dall’account Instagram Adriana Volpe sarebbe stata la vittima di uno scherzo “finito malissimo”. Ma leggiamo il piccolo stralcio di quanto emerso:

“In una delle puntate che andranno in onda, ci sarà uno scherzo finito malissimo ad un personaggio molto discusso in queste ultime settimane! In questi giorni vi dirò di chi si tratta!”. A seguire sempre Amedeo Venza a proposito di Adriana Volpe ha aggiunto ancora: “Vi ricordate qualche giorno fa? Vi avevo accennato di uno scherzo finito malissimo!“, facendo poi il nome della conduttrice e opinionista.

Sempre circa l’episodio ha fatto sapere: “Uno dei protagonisti dello scherzo sarebbe finito in ospedale”. Chiaramente si tratta di una notizia da prendere con le pinze. Non sappiamo cosa sia successo realmente e se effettivamente qualcuno delle persone coinvolte sia finito in ospedale come si dice. Al momento sono solo e semplici indiscrezioni. Scopriremo qualcosa di più nel corso delle puntate di Scherzi A Parte, dove scopriremo finalmente la verità sulla situazione che ha visto nel mirino della trasmissione Adriana Volpe.

