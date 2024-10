Grandi risate ieri sera ad Affari Tuoi. Il concorrente ha infatti perso immediatamente 100mila euro ma non è mancata la sua reazione epica, che ha fatto divertire tutto il pubblico e lo studio.

Cosa è accaduto ad Affari Tuoi

Siamo ormai entrati nel vivo della nuova edizione di Affari Tuoi, che quest’anno sta ottenendo un successo pazzesco. Alla conduzione del celebre game show, come è ben noto, c’è Stefano De Martino, che nel giro di poche puntate ha saputo conquistare il cuore del pubblico. Ma non solo. Il presentatore partenopeo sta infatti portando a casa risultati incredibili e gli ascolti della trasmissione sono schizzati alle stelle. Ieri sera nel mentre è andata in onda su Rai 1 una nuova puntata, durante la quale non sono mancate le risate.

A giocare la sua partita è stato infatti Gert, simpatico concorrente del Trentino Alto Adige, che è stato accompagnato da suo figlio Philip. La fortuna tuttavia fin dal primo momento non ha baciato il deejay, che proprio all’apertura dei primi pacchi ha immediatamente perso i 100mila euro. A quel punto però è accaduto qualcosa di inaspettato, che ha fatto divertire non solo lo studio, ma anche tutto il pubblico da casa.

Non è infatti mancata l’epica reazione del concorrente di Affari Tuoi, che dopo aver visto sfumare la possibilità di portare a casa i 100mila euro ha affermato: “Ci sono ancora i 200mila”. A quel punto sono tutti scoppiati in una fragorosa risata e il momento è diventato virale sui social. Gert nel mentre ha proseguito la sua partita, che tuttavia non è terminata nel migliore dei modi. Il concorrente del Trentino ha infatti perso le cifre più alte. In più come se non bastasse ha rifiutato diverse offerte del Dottore, volendo giocarsela fino alla fine.

Gert è dunque tornato a casa mani vuote, ma di certo con la sua simpatia ha fatto breccia nel cuore del pubblico.