Durante l’ultima puntata di Affari Tuoi del 9 ottobre, Stefano De Martino ha sbagliato a scrivere la cifra nel cartoncino, inserendo uno 0 in più del dovuto. Non era mai accaduto nella storia del programma. L’episodio è diventato così virale sul web e provocato la reazione dello stesso conduttore.

Affari Tuoi, la gaffe di Stefano De Martino

Una partita surreale quella a cui abbiamo assistito ieri ad Affari Tuoi. E lo è stata per diversi motivi. Uno su tutti? Per la prima volta nella storia del programma, Stefano De Martino ha sbagliato a scrivere la cifra proposta dal dottore. Ma andiamo per ordine.

A giocare Alessia dalla Calabria, accompagnata da sua sorella Federica. Le due si sono portate a casa 30 mila Euro, ma la giocatrice si è resa protagonista di momenti davvero divertenti.

Alessia, che nella vita fa la fisioterapista, si è subito fatta notare per i numerosi saluti in apertura di puntata, da portare Stefano De Martino a fare una battuta: “Un bacio a zia Ninetta. Volete salutare qualcun altro? Noi potremmo fare tutta la puntata così. Salutiamo tutti, poi tra quaranta minuti apriamo il pacco e quello che c’è c’è”.

Ma non solo questo, perché c’è stato in seguito l’episodio dell’ipnosi che Alessia conosce bene perché ha preso parte a un corso a Torino e simpaticamente voleva fare una “macumba” al dottore. Poi c’è stato il momento della lode al gluteo di De Martino e proprio questo ha infine scaturito un altro siparietto divertente.

Probabilmente un po’ “stordito” dalla parlantina della concorrente Alessia, Stefano De Martino quando ha riportato la cifra del dottore di Affari Tuoi sul cartoncino ha sbagliato a scrivere. Per un secondo il conduttore si è fermato e ha esclamato: “Mi sono confuso”, per poi far ridere tutti. Così il presentatore ha dovuto prendere un altro cartoncino e apporre l’offerta corretta da parte del dottore.

Per la prima volta in assoluto il conduttore sbaglia a scrivere la cifra dell’offerta FIRST REACTION SHOCK #AffariTuoi pic.twitter.com/JC9z5azuJe — Rozzo Cibernetico (@duca86) October 9, 2024

La puntata è stata molto divertente in generale, Alessia come detto ha portato a casa 30 mila Euro. Stefano De Martino ha dato ancora una volta il meglio di sé con la sua simpatia, coinvolgendo così la concorrente verso il traguardo finale!