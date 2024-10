Quest’anno tra le coppie che hanno partecipato a Temptation Island c’è stata anche quella formata da Fabio e Sara. Ma a oggi i due stanno ancora insieme dopo la fine del reality show di Canale 5?

Il percorso di Fabio e Sara a Temptation Island

Grandi emozioni e colpi di scena senza fine quest’anno a Temptation Island. Nel corso della nuova edizione del reality show targato Maria De Filippi ne abbiamo infatti viste di ogni e di certo il programma ha avuto un successo incredibile. Come sappiamo tra i protagonisti della trasmissione ci sono stati anche Fabio Mascaro e Sara El Moudden, che con il loro viaggio nei sentimenti hanno lasciato il pubblico a bocca aperta. Ma andiamo a rivedere cosa è accaduto tra loro e come è terminato il loro percorso.

I due, insieme da un anno, hanno deciso di prendere parte al reality show per risolvere alcuni problemi di coppia. Tuttavia una volta all’interno dei due villaggi è accaduto qualcosa di totalmente inaspettato, che ha sconvolto tutto il web.

In un momento di confidenza con gli altri fidanzati, in cui credeva di non essere ripreso, Fabio ha confessato di aver tradito Sara poche settimane prima del loro arrivo a Temptation Island. A quel punto la giovane donna, scioccata dalla rivelazione del suo fidanzato, è stata costretta a richiedere un falò di confronto immediato.

Ma cosa è accaduto durante il faccia a faccia?

Il falò di confronto

Dopo aver scoperto di essere stata tradita da Fabio, Sara ha deciso di chiedere un falò di confronto immediato. Inizialmente tuttavia Mascaro ha scelto di rifiutare il faccia a faccia, non avendo capito cosa stesse accadendo. Quando però la El Moudden ha minacciato di abbandonare il programma da sola, Filippo Bisciglia ha mostrato a Fabio il video con la sua confessione e a quel punto non ha avuto altra scelta.

Una volta al falò, Sara ha prontamente attaccato il suo compagno, che dal suo canto è rimasto in silenzio senza sapere cosa dire. Quando però la giovane donna ha rivelato dettagli privati sul suo passato è accaduto qualcosa di inaspettato.

Fabio infatti ha affermato di essere ancora innamorato della sua compagna e di essere disposto a lasciare Temptation Island insieme a lei. Sara così, sorprendendo tutti, ha deciso di uscire dal programma con il suo fidanzato, per avere risposte su quanto accaduto.

Ma cosa sarà accaduto tra i due dopo la fine di Temptation Island?

Fabio e Sara stanno ancora insieme?

A seguito di quanto accaduto nel corso del falò di confronto quello che tutti si chiedono è: Fabio e Sara stanno ancora insieme dopo la fine di Temptation Island? Attualmente non sappiamo cosa sia accaduto tra i due protagonisti del reality show. In rete però non sono mancate le indiscrezioni.

A intervenire è stata infatti Deianira Marzano, che ha raccontato di essersi messa in contatto con il presunto flirt di Fabio. A quel punto l’esperta di gossip ha affermato: “Secondo quanto mi ha riportato, fino al giorno prima di partire, lui le diceva di essere innamorato e sosteneva che stava con la sua fidanzata solo per motivi legati alla televisione. Aveva intenzione di lasciarla successivamente”.

Ma cosa sarà accaduto dopo Temptation Island tra Fabio e Sara? Lo scopriremo martedì 22 ottobre. Su Canale 5 va infatti in onda l’ultima puntata del reality show, durante la quale vedremo cosa sarà accaduto a tutte le coppie un mese dopo la fine delle registrazioni.

I due avranno confermato la decisione presa al falò oppure avranno deciso di mettere un punto alla loro storia?

Un mese dopo

Nel corso dello speciale “Un mese dopo”, scopriremo finalmente se Fabio e Sara stanno ancora insieme dopo Temptation Island. Ma cosa sarà accaduto tra i due? Non resta che attendere per scoprirlo.

(IN AGGIORNAMENTO)

Le coppie di Temptation Island

Rivediamo chi sono tutte le coppie che quest’anno hanno preso parte a Temptation Island:

Fabio e Sara, Alfred e Anna, Diandra e Valerio, Giulia e Mirco, Titty e Antonio, Millie e Michele e infine Federica e Alfonso.