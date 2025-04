Oggi, 14 aprile 2025, su Rai 1 è andata in onda una nuova puntata di Affari Tuoi. Ma cosa è accaduto stasera e quanto hanno vinto al gioco dei pacchi? Andiamo a scoprirlo.

Quanto hanno vinto stasera ad Affari Tuoi

Vi state chiedendo quanto hanno vinto stasera, 14 aprile 2025, ad Affari Tuoi? Andiamo a scoprire cosa è accaduto in studio. Sono ormai mesi che la nuova edizione del game show sta registrando ascolti da capogiro, grazie anche alla presenza di Stefano De Martino. Come è ben noto il conduttore partenopeo ha ufficialmente preso il posto di Amadeus e da settembre a oggi ha svolto un lavoro impeccabile.

Questa sera nel mentre su Rai 1 è andata in onda una nuova puntata della trasmissione e stavolta a giocare la sua partita è stata Ilaria, concorrente della Sicilia. Nel corso della serata non sono mancate ovviamente le emozioni e i colpi di scena e come al solito il pubblico è rimasto con il fiato sospeso fino all’ultimo secondo. Ilaria, il cui sogno era quello di ristrutturare casa per poter andare a vivere con il suo compagno, ha ben presto trovato le cifre rosse più alte. Ma non solo. La concorrente ha anche rifiutato una serie di offerte da parte del Dottore e anche il cambio pacco, dimostrandosi determinata e sicura di sé.

Ma cosa è accaduto dunque e quanto hanno vinto stasera ad Affari Tuoi? La partita di Ilaria non è purtroppo terminata nel migliore dei modi. La concorrente, che nel suo pacco aveva solamente 500 euro, è riuscita ad arrivare al gioco della Regione Fortunata. Anche in questo caso però le cose non sono andate come previsto.

Ilaria ha infatti dapprima scelto il Veneto e in seguito l’Uria. Entrambe le risposte erano però sbagliate. La risposta corretta era infatti il Lazio.