Andiamo a fare la conoscenza di Pasquale Romano, il celebre Dottore di Affari Tuoi e vediamo cosa sappiamo sul suo conto, dall’età, alla vita privata, a dove seguirlo sui social e su Instagram.

Chi è Pasquale Romano

Nome e Cognome: Pasquale Romano

Data di nascita: 15 marzo 1966

Luogo di nascita: Ottaviano (Napoli)

Età: 59 anni

Segno zodiacale: Pesci

Professione: autore televisivo

Moglie: Pasquale è sposato con Greta Lomaglio

Figli: ha due figli

Tatuaggi: non ha tatuaggi visibili

Profilo Instagram: @pasquale.romano1966

Pasquale Romano età e biografia

Andiamo a fare la conoscenza di Pasquale Romano e scopriamo chi è il Dottore di Affari Tuoi. Il celebre autore televisivo è nato a Ottaviano, in provincia di Napoli, il 15 marzo 1966. La sua età dunque è di 59 anni.

Non conosciamo invece le informazioni circa la sua altezza e il suo peso.

Sappiamo che prima di debuttare in televisione come autore si è laureato in Filosofia.

Ma cosa sappiamo in merito alla vita privata del Dottore? Andiamo a scoprirlo.

Vita privata

Sulla vita privata di Pasquale Romano abbiamo diverse informazioni.

Il Dottore di Affari Tuoi è sposato Greta Lomaglio, alla quale è legato dal 2013. Dal loro amore sono nati anche due figli.

Ma non è finita qui. Non tutti sanno che Pasquale era il cognato di Alberto Castagna.

Il celebre conduttore, che ha fatto la storia della tv italiana, era infatti sposato con la sorella del Dottore, Maria Concetta.

Dove seguire Pasquale Romano, Dottore di Affari Tuoi: Instagram e social

VI state chiedendo dove poter seguire Pasquale Romano, Dottore di Affari Tuoi sui social? Andiamo a vederlo.

A spoilerare il profilo Instagram dell’autore televisivo è stato più volte Amadeus, che per anni ha condotto il celebre game show di Rai 1.

Ma scopriamo di più in merito alla sua carriera e sull’arrivo ad Affari Tuoi.

Carriera

Dopo la laurea in Filosofia, Pasquale Romano inizia a collaborare con la rubrica del Tg2 Gulliver.

Nel 1993 passa a Fininvest (in seguito diventata Mediaset) dove inizia a lavorare come autore per alcuni celebri programmi, tra cui Sarà vero?, Complotto di famiglia, Casa Castagna e Stranamore, tutti condotti dall’ex cognato Alberto Castagna.

Nel 2001 il Dottore di Affari Tuoi torna in Rai e a quel punto diventa ideatore e autore de I raccomandati.

Due anni più tardi entra invece nel cast di Affari Tuoi.

Pasquale Romano ad Affari Tuoi

Nel 2003 Pasquale Romano entra nel cast del game show Affari Tuoi, ricoprendo il ruolo del celebre Dottore. L’autore resta a far parte del game show di Rai 1 fino al 2008. In seguito, dopo anni di assenza, torna a rivestire i panni del personaggio dal 2020.

In merito a questa figura, Romano in un’intervista al settimanale Oggi ha svelato come ragiona il Dottore e in merito ha affermato:

“Il mio scopo è uno solo: portare il concorrente a un finale significativo. Ci si arriva immaginando la persona che hai davanti, le sue scelte. Cerco di valutare psicologicamente l’avversario. Se una persona ha nel pacco un premio alto, ma penso possa vacillare, provo a fargli un’offerta bassa o propongo un cambio. Ma non è sempre facile. Certe volte arrivano concorrenti che non cedono il pacco a nessuna cifra, perché il numero cui è abbinato è il loro numero fortunato. Il mio compito è metterli in difficoltà”.

Anche per l’edizione del 2024, condotta per la prima volta da Stefano De Martino, Pasquale Romano torna ad Affari Tuoi nelle vesti del Dottore.