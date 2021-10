Aka7even cancella tutte le foto dal suo profilo Instagram: la teoria del web

1 Il profilo Instagram di Aka7even senza post e foto

Da ieri pomeriggio, lunedì 11 ottobre, il profilo Instagram di Aka7even è completamente vuoto. Tutte le foto e i post sono spariti, non c’è più nulla di quanto pubblicato finora. E quindi ci si chiede il perché, il motivo di questo avvenimento.

La spiegazione arriva dalle teorie del web, ma che possono essere tranquillamente confermate quasi ufficialmente per via di alcuni indizi, presenti proprio sul suo account.

Come si nota dalla foto screen del profilo, nella biografia vediamo un orologio seguito da tre puntini. Questo sta a significare un’attesa, un countdown per qualcosa. Ma cosa? Il cantante aveva chiesto ai follower di fare attenzione alle ore 18 di ieri, un annuncio quindi. E sulle storie del suo profilo Instagram è apparso un video con un orologio che girava fino ad esplodere, per conculdersi con l’apparizione del suo nome.

Dopo tutti questi inidizi è quasi del tutto certo che il cantante uscito da Amici 20 sia in procinto di annunciare nuova musica. Ci si aspetta, quindi, non solo molto presto un nuovo singolo, ma anche un nuovo album. E, come la stessa Maria De Filippi gli ha detto nelle seconda puntata della nuova edizione di Amici, sicuramente lo presenterà in esclusiva negli studi Elios di fronte al pubblico della conduttrice.

Intanto ci sono anche delle novità riguardo la sua vita privata e sentimentale…