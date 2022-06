Il gesto di Aka7even

Giornata importante questa per Aka7even. Stasera infatti dall’Atlantico di Roma parte ufficialmente il primo tour del giovane cantante partenopeo, attesissimo da migliaia di fan. A causa dei problemi legati Covid come sappiamo l’ex volto di Amici 20 in questi mesi è stato costretto a modificare il calendario dei live, ma tra poche ore finalmente le luci si accederanno e Luca terrà il suo primo concerto. Nei prossimi giorni Aka sarà invece nella sua Napoli, dove terrà due show, e in seguito a Milano. A seguire invece il rapper girerà l’Italia intera per incontrare il suo pubblico.

Mentre attendiamo la partenza del tour, poco fa All Music Italia in esclusiva ha pubblicato la scaletta completa dello show di questa sera, e non si può fare a meno di notare una sorpresa. Aka7even infatti ha deciso di cantare una cover di una canzone di Michele Merlo, venuto a mancare lo scorso anno. Come qualcuno saprà Luca ha sempre ricordato Mike Bird in questi mesi e adesso ha deciso di omaggiare il cantante con questo splendido gesto. Aka dunque stasera, e per le altre date del tour, si esibirà con la canzone Tutto per me. Ma andiamo a scoprire anche il resto della scaletta:

Yellow Perfetta così Mille parole Come la prima volta Fuori Cambiare (Alex Baroni) Black 6 PM When i was your man (Bruno Mars) Torre Eiffel Strike Rolly stone Eazy Blue Tutto per me (Michele Merlo) Luna Mi manchi LocaBIS Goodbye Loca

Non resta dunque che attendere l’inizio del primo tour di Aka7even, certi che le aspettative del pubblico non verranno deluse. All’ex volto di Amici 20 dunque facciamo un enorme in bocca al lupo. Chi di voi andrà a uno dei concerti di Luca? Fatecelo sapere e nel mentre continuate a seguirci per tante altre news.

