1 La collaborazione con Tancredi

Non è stato il vincitore di Amici 20, ma Aka7even può ritenersi ampiamente soddisfatto. Il cantante è cresciuto tanto durante il percorso nella scuola più famosa d’Italia e merito è anche non solo del suo talento e voglia di imparare, ma anche delle tante strigliate della coach Anna Pettinelli, la quale ha tanto creduto in lui. Nella scuola ha instaurato legami importanti (oltre alla storia d’amore seppur conclusa con Martina Miliddi) come quello con Tancredi. Con il giovane cantautore ha avuto modo di lavorare ad un brano del disco.

In un’intervista rilasciata ad All Music Italia, come raccolto da Napoli Zon, si è parlato proprio di questa collaborazione, che speriamo possa perdurare nel tempo: “Per quanto riguarda Luna, devo ringraziare assolutamente Tancredi. Io e lui ci siamo trovati benissimo ad Amici 2021, e abbiamo deciso di scrivere un pezzo insieme. Questa canzone si avvicina molto a Yellow, il mio primo inedito”, per poi aggiungere un pensiero anche su Mille parole, altro brano presente nel disco: “Mille parole è una dedica, a una ragazza. Il pezzo rappresenta un po’ il percorso che ho fatto con lei, come mi sentivo con lei. Io sono una persona che qualsiasi cosa faccia la fa al 100%.

Ha detto il cantante. Terminata la scuola di Amici 20, Aka7even è tornato alla realtà. Oggi esce il suo primo album intitolato come il suo nome d’arte. L’artista napoletano sta riscuotendo grandi consensi da parte del pubblico non solo per quel che riguarda la musica ma anche per la sua simpatia. Ecco cosa ha scoperto dal web una volta uscito: “Uscito da Amici, mi sono accorto di essere diventato il meme vivente d’Italia sui social. Sono costantemente in tendenza su twitter e questa cosa mi ha stupito moltissimo”, ha raccontato a All Music Italia.

E sempre a proposito dell’esperienza nel talent show il cantante ha detto: “Ad Amici mi sono messo a confronto con altri artisti. Il mio approccio alla scrittura è cambiato molto. Sono contento del mio percorso, perché sono cresciuto molto sia a livello artistico che dal punto di vista umano”

Come dicevamo Aka7even ha legato molto con Tancredi nella scuola di Amici e in questi giorni ha avuto modo di parlare del loro rapporto…