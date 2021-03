Chi è Tancredi Cantù Rajnoldi di Amici 20? Età e Instagram

Tutto quello che c’è da sapere su Tancredi Cantù Rajnoldi, cantante di Amici 20, dall’età, al percorso nel talent show, a dove seguirlo sui social e Instagram.

Chi è Tancredi Cantù Rajnoldi

Nome e Cognome: Tancredi Cantù Rajnoldi

Data di nascita: 2001

Luogo di Nascita: Milano

Età: 19 anni

Altezza: informazione non disponibile

Peso: informazione non disponibile

Segno zodiacale: informazione non disponibile

Professione: cantante

Fidanzato: Tancredi è single

Figli: Tancredi non ha figli

Tatuaggi: non ha tatuaggi visibili

Profilo Instagram: @tancred.i

Tancredi Cantù Rajnoldi età e biografia

Ecco quello che sappiamo sulla biografia di Tancredi Cantù Rajnoldi. Il cantante nasce a Milano nel 2001, e la sua età è dunque di 19 anni.

Tuttavia non sappiamo con precisione quale sia la sua data di nascita. Sconosciute anche le informazioni per quanto riguarda il suo peso e la sua altezza.

I genitori di Tancredi, Angela e Alberto, si occupano rispettivamente di pittura e di moda e suo padre è il direttore creativo della Maison Giorgio Armani. Cantù Rajnoldi ha anche una sorella.

Vediamo adesso quello che sappiamo sulla vita privata del cantante di Amici 20.

Vita privata

Della vita privata di Tancredi Cantù Rajnoldi sappiamo che ha frequentato il Liceo Classico Setti Carraro. Fin da piccolo però la sua passione più grande e la musica e così prende lezioni di musica e interpretazione vocale al CPM – Music Institute di Milano.

Negli ultimi anni il cantante ha anche scritto numerose canzoni, e ad oggi ha già ben tre singoli all’attivo, tra cui Alba e Bella.

Come se non bastasse Tancredi di Amici 20 ha anche vinto per due volte la Challenge di Esse Magazine, premio che viene assegnato alle nuove promesse del rap italiano.

Scopriamo adesso dove poter seguire Tancredi sui social e su Instagram.

Dove seguire Tancredi di Amici 20: Instagram e social

In molti si stanno già chiedendo dove poter seguire Tancredi Cantù Rajnoldi sui social, in particolare su Instagram.

Il cantante di Amici 20 ha naturalmente un profilo attivo, che vanta quasi 19 mila follower.

Proprio su Instagram, Tancredi condivide con i fan i momenti più belli della sua quotidianità e della sua vita privata, oltre che a tutte le news sulle sue canzoni e sulla sua carriera.

Vediamo ora tutto quello che c’è da sapere sulla sua partecipazione ad Amici 20.

Tancredi Cantù Rajnoldi ad Amici 20

A febbraio 2021, per Tancredi Cantù Rajnoldi arriva una grande opportunità. Il cantante infatti viene scelto per entrare a far parte della scuola di Amici 20.

A notare Tancredi è Rudy Zerbi, che a quel punto propone di mettere in sfida il cantautore con Evandro, già concorrente del talent show di Maria De Filippi.

A vincere è proprio Cantù Rajnoldi, che ottiene così il banco di Evandro, che è costretto a lasciare definitivamente la scuola. Ecco invece chi sono gli altri concorrenti di Amici 20.

I concorrenti di Amici 20

Oltre ad Tancredi Cantù Rajnoldi, a partecipare ad Amici 20 ci sono anche altri concorrenti. Gli allievi di canto sono:

Gli allievi di ballo di Amici 20 sono invece:

Scopriamo ora quello che c’è da sapere sul percorso di Tancredi ad Amici 20.

Il percorso di Tancredi ad Amici 20

Il percorso di Tancredi Cantù Rajnoldi ad Amici 20 inizia a febbraio 2021, quando vince la sfida contro Evandro. Il cantante all’interno della scuola ha già presentato anche la sua nuova canzone, Las Vegas, che sta ottenendo un ottimo successo.

Al momento Tancredi ha iniziato la sua corsa al Serale. Riuscirà ad accedere alla fase finale del talent show ideato e condotto da Maria De Filippi?

(IN AGGIORNAMENTO)

