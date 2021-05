1 Lite tra Aka7even e Serena

Mancano poche ore alla semifinale di Amici 20. Questa sera infatti su Canale 5 scopriremo cosa accadrà e chi saranno i finalisti di questa edizione. Tuttavia in casetta le tensioni sono alle stelle, e così c’è stata una piccola discussione tra Aka7even e Serena Marchese, che è addirittura scoppiata in lacrime. Ma andiamo con ordine e vediamo quello che è accaduto. Tutto è iniziato quando il rapper, chiacchierando con i suoi compagni, ha affermato che in caso di eliminazione prima di lasciare la casa si preparerà un piatto di pasta al sugo. A quel punto la ballerina ha commentato, affermando: “Se te la fanno fare”. Inaspettatamente così Aka ha sbottato, e rivolgendosi a Serena ha dichiarato:

“Fatti i fatti tuoi Serena. Stai sempre in mezzo. Rompi proprio il c**zo”.

Quando poco dopo però Aka7even si è avvicinato a Serena Marchese chiedendole se si fosse offesa, la ballerina ha sbottato a sua volta e tra i due c’è stata una piccola discussione. L’allieva di Alessandra Celentano ha così affermato:

“State esagerando. Si, mi sono innervosita. Rispondete sempre male, mi sta sui cogl**ni dopo un po’ la situazione. Chissà perché quando dovete rispondere male però sempre a me”.

Ma non solo. Come se non bastasse poco dopo il battibecco con Aka7even, Serena si è sfogata con Alessandro, che ha cercato di consolarla, ed è scoppiata in lacrime, non riuscendo più a reggere gli atteggiamenti del resto del gruppo nei suoi confronti. Queste le sue parole:

“Non è un mio atteggiamento rispondere male agli altri. Poi passo io per quella cattiva. Lo scherzo ci sta, e io ci sto pure. Però non ogni volta. Diventa pesante”.

Ho appena visto questa parte di DayTime, mi dispiace per Serena, Luca ha sbagliato a rispondere in quel modo, tagli o non tagli. #Amici20 pic.twitter.com/ZZbmDN9LPh — AMICI NEWS (@amicii_news) May 7, 2021

La discussione tra Aka7even e Serena è terminata poco dopo, e i due si sono così riappacificati. Ma cosa accadrà nel corso della semifinale di Amici 20? In attesa di scoprirlo, rivediamo cosa è accaduto qualche ora fa, quando Martina Miliddi ha svelato i motivi per cui è finita la storia con Luca.