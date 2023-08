NEWS

Debora Parigi | 2 Agosto 2023

I post social di Martina Miliddi e dell’attuale fidanzata di Aka7even vi divertiranno

Amici 20 è stata un’edizione talmente epica che sta facendo ancora parlare. Questa volta i protagoisti della vicenda sono la ballerina Martina Maliddi e il cantante Aka7even, ma anche l’attuale fidanzata di lui. Vediamo meglio cosa è successo.

Per chi non avesse visto quell’edizione di Amici, Aka e Martina erano una coppia, ma la loro relazione era fatta di alti e bassi fino a che non si lasciarono. Lei sembrava molto interessata a Raffaele ed infatti fuori dal programma i due hanno avuto una lunga relazione, mentre Luca (questo il vero nome di Aka) non è mai sembrato digerire troppo quanto successo. Ma sono passati gli anni e ormai i rancori sono stati sotterrati (si presume).

Comunque, mentre era dentro la scuola Aka7even ha scritto una canzone dedicata proprio a Martina Miliddi. Si tratta di “Mi manchi” un pezzo cantanto tantissime volte all’interno del talent e amato tantissimo dal pubblico. Proprio ieri a Battiti Live, Aka è salito sul palco e, tra le sue canzoni, ha cantanto anche questa. Martina, che stava guardando il programma da casa, ha messo nelle sue storie Instagram questo momento inserendo anche la vecchia emoji fatta con i simboli del cuore.

La notizia sta però in una mossa successiva. L’attuale fidanzata di Luca, Francesca Galluccio, ha condiviso questa storia di Martina nelle sue e ha scritto “hahahaha”.

Il web ovviamente si è messo subito a parlare di quanto successo e in tanti si aspettavano magari una reazione di Martina. Ma l’unica reazione è stata il cancellare quella storia dalle sue. Nessuna frecciatina o botta e risposta a distanza, quindi. Anche Aka non ha scritto o ripubblicato nulla, quindi chi si aspettava anche qualche frecciatina da parte di lui dovrà rimanere a bocca asciutta.