Prima a Io Canto, poi ad Amici, queste le prime apparizioni di Thomas Bocchimpani nel mondo dello spettacolo e della musica. Giovane talento, cosa sappiamo di lui? Ecco chi è, l’età, la vita privata e Instagram.

Chi è Thomas Bocchimpani

Nome e Cognome: Thomas Bocchimpani (conosciuto come Thomas)

Data di nascita: 13 aprile 2000

Luogo di nascita: Bassano del Grappa (Vicenza)

Età: 24 anni

Altezza: 1 metro e 75 centimetri

Peso: 68 kg

Segno zodiacale: Ariete

Professione: cantante

Fidanzata: Thomas non sappiamo se è fidanzato

Tatuaggi: Non sappiamo se ha dei tatuaggi

Profilo Instagram: @thomas_officialpage

Thomas Bocchimpani età e biografia

Fin da piccolo con la passione per il canto e per il ballo, conosciamo qualche tratto della biografia di Thomas. All’anagrafe Thomas Bocchimpani, è nato il 13 aprile 2000 e la sua età è di 24 anni. È del segno dell’Ariete.

Altezza e peso di Thomas sono 1 metro e 75 centimetri e 68 kg.

Come leggeremo in seguito, si è fatto largo nel mondo della musica prima grazie a Io Canto e poi ad Amici. Nel 2024 ha deciso di riprovarci a Tale e Quale Show.

Vita privata

Non si conosce molto della vita privata di Thomas di Amici. In passato però è emersa qualche info, considerando che è stato fidanzato con Alice De Bortoli, una delle protagoniste de Il Collegio su Rai 2.

Ma oggi Thomas Bocchimpani è fidanzato? Al momento non si sa nulla a riguardo.

Dove seguire Thomas Bocchimpani: Instagram e social

Nella sua pagina ufficiale di Instagram, dove è possibile seguirlo così come in altri social, Thomas Bocchimpani documenta spesso la sua vita tra palco e realtà. I suoi contenuti sono sempre molto apprezzati dagli utenti, che non mancano occasione di lasciare feedback positivi.

Carriera

Tra in suoi punti di riferimento nella musica c’è sempre stato Michael Jackson, ma cosa sappiamo della carriera di Thomas Bocchimpani? Ancor prima di Amici, ha preso parte a Io canto, dove è spiccato per il suo talento, come vedremo.

Oltre a cantare e ballare molto bene, suona anche la chitarra. Questo l’ha certamente aiutato anche nella realizzazione delle sue musiche e testi delle canzoni, come vedremo a seguire.

Tra le curiosità della sua carriera sappiamo che è stato persino invitato nel 2018 per una performance social per il film, Bohemian Rapsody. Aveva già cantato quei brani e incontrò creato di tutto il mondo per un medley promozionale.

Album e canzoni

Per quanto riguarda album e canzoni, Thomas Bocchimpani ha pubblicato un disco nel 2017, dal titolo Thomas. Nello stesso anno anche l’EP, Oggi più che mai, mentre Imperfetto risale al 2020.

Tra le canzoni ricordiamo, nel 2017: Normalità, È un attimo, Il sole alla finestra e Non ridere di me. Nel 2018 invece Non te ne vai mai, poi nel 2019 Ne80. A seguire nel 2020 è stata la volta di Contro verso. Mentre nel 2022 806 e Monroe e nel 2023, 23:23.

Come artista ospite ha avuto modo di collaborare nel 2019 con Gabry Ponte ed Edoardo Bennato in Il calabrone.

Io canto

Per la prima volta abbiamo conosciuto Thomas Bocchimpani a Io Canto nel 2013, quando aveva appena 10 anni.

Amici

Tra il 2016 e il 2017 Thomas Bocchimpani ha partecipato ad Amici. Si è classificato solo sesto, ma è stato l’unico ad avere subito un contratto discografico.

Una voce per San Marino

Nel 2023 Thomas ha tentato di partecipare all’Eurovision Song Contest, attraverso Una voce per San Marino con 23:23.

Thomas Bocchimpani a Tale e Quale Show

Nuova esperienza TV per Thomas Bocchimpani è Tale e Quale Show nel 2024. Un modo per mettersi alla prova e mettere in mostra il suo talento.

A condurre Tale e Quale è Carlo Conti, con l’aiuto di una giuria speciale formata da Cristiano Malgioglio, Giorgio Panariello e Alessia Marcuzzi. Un quarto giudice cambierà invece per ogni puntata.

I concorrenti di Tale e Quale Show

Ricordate tutti i concorrenti di Tale e Quale Show? Meglio dare un’occhiata nell’elenco qui a seguire:

Amelia Villano, Carmen Di Pietro, Feysal Bonciani, Giulia Penna, Justine Mattera, Kelly Joyce, Massimo Bagnato, Roberto Ciufoli, Simone Annicchiarico, Thomas Bocchimpani e Verdiana Zangaro.

Tra loro chi vincerà?

Il percorso di Thomas a Tale e Quale Show

Quando inizia Tale e Quale Show? Il 20 settembre 2024! Da questa data è possibile seguire il percorso di Thomas Bocchimpani nel talent.

1° puntata: Una sfida già interessante per Thomas che per la prima puntata ha imitato Irama! Sesto posto.

2° puntata: Tananai è il nuovo personaggio previsto per l’imitazione.

(IN AGGIORNAMENTO)