L’abbiamo conosciuta per la prima volta ad Amici (anche se già aveva fatto una prima apparizione a Sanremo e non solo). Oggi fa parte del gruppo de Le Deva! Conosciamo meglio insieme chi è Verdiana Zangaro: età, vita privata, canzoni e Instagram.

Chi è Verdiana Zangaro

Nome e Cognome: Verdiana Zangaro

Data di nascita: 21 giugno 1986

Luogo di nascita: Rossano (Cosenza)

Età: 38 anni

Segno zodiacale: Gemelli

Professione: cantante

Fidanzato: Non sappiamo se Verdiana è fidanzata

Figli: Verdiana non ha figli

Tatuaggi: Verdiana ha dei tatuaggi sul suo corpo

Profilo Instagram: @verdianamusic / @ledevaofficial / @clustermusic

Verdiana Zangaro età, altezza e biografia

Iniziamo dalla biografia. Dov’è nata Verdiana Zangaro, ex concorrente di Amici? La cantante è nata a Rossano, in provincia di Cosenza, il 21 giugno 1986. La sua età oggi è di 38 anni ed è del segno zodiacale dei Gemelli.

Come vedremo in seguito, fin da bambina Verdiana ha coltivato l’amore per la musica, poi le prime partecipazioni a programmi TV canori da Bravo Bravissimo a Sanremo per passare ad Amici e giungere infine a Tale e Quale. Sia in solitaria che nel gruppo Le Deva, la sua voce è senza dubbio inconfondibile e molto apprezzata.

Vita privata

Non si conoscono grossi dettagli della vita privata di Verdiana Zangaro e non sappiamo se oggi ha ho meno un fidanzato o se è single.

Ai tempi di Amici era fidanzata e aveva una storia con un ragazzo di nome Giovanni.

Dove seguire Verdiana Zangaro: Instagram e social

Per rintracciare Verdiana Zangaro è possibile seguirla sui social attraverso la sua pagina Facebook, ma è presente anche su Instagram con un profilo personale e di gruppo con Le Deva.

Sui canali ufficiali condivide tanto della sua vita in musica, meno per quanto riguarda il suo privato. È possibile seguirla anche nella pagina dedicata alla scuola di musica, presente nella città in cui vive, Cosenza.

La carriera di Verdiana

Che fine ha fatto Verdiana di Amici? Oggi è una cantante e oltre ad aver lavorato da solista, fa parte del gruppo de Le Deva. Inizialmente il terzetto, natosenza nome,era composto da Roberta Pompa, le ex di Amici Simonetta Spiri (sostituita poi dal 2017 al 2022 da Laura Bono) e Greta Manuzi.

La sua carriera, però, come vedremo è iniziata molto presto nel mondo della musica!

Album e canzoni

Nota per essere anche una grande interprete (nella memoria di tutti le sue esibizioni ad Amici in Purple Rain e non solo), il primo album di Verdiana Zangaro è uscito nel 2011. Il titolo era Immensamente Mia – Verdiana canta Mia Martini. Una raccolta dunque di brani in cui l’artista ha voluto ricordare uno dei suoi punti di riferimento nella musica come Mia Martini.

Poi nel 2014 è stata la volta di Nel centro del caos, altro album.

Con Le Deva ha pubblicato l’album 4, ma anche l’EP L’amore merita Remix.

Tra le canzoni più famosi ricordiamo L’amore merita, L’origine (entrambe del 2016), Un’altra Idea e Semplicemente io e te (2017). Nel 2018 è stata la volta di Grazie a te, L’estate tutto l’anno e Shangai. A seguire nel 2019 è uscita A.I.U.T.O. Si passa poi al 2020 con Brillare da sola. Due anni più tardi è uscita GiuraGiuda, mentre nel 2023 Fiori su Marte. Nel 2024 Amore stop e Maledetto Logico. Quest’ultimo brano è uscito il 19 settembre, in cocomitanza con la partecipazione di Verdiana Zangaro a Tale e Quale Show.

Programmi TV

Tanti i programmi che hanno visto Verdiana Zangaro protagonista e ve li riproponiamo qui a seguire in elenco.

Bravo Bravissimo

Dopo aver vinto diversi concorsi locali, Verdiana ha avuto modo di salire sul palco del talent Bravo Bravissimo, trasmissione dedicata ai bambini condotta da Mike Bongiorno. Era il 1995.

Apprezzata perché considerata una bambina prodigio che “canta benissimo”, ha avuto modo di essere spesso ospite di trasmissioni Rai e Mediaset.

Festival di Sanremo

Per la prima volta Verdiana ha partecipato al Festival di Sanremo nel 2003, dopo Destinazione Sanremo (vinto nel 2002). In quell’edizione però vinse Alexia e si confermò anche Dolcenera.

Al Festival del 2021 è tornata poi come ospite insieme al gruppo de Le Deva, per duettare durante la serata delle cover, in qualità di ospiti, con Orietta Berti nel brano “Io che amo solo te”.

Amici

Nel 2013 la voce di Verdiana Zangaro ha colorato l’edizione di Amici di Maria De Filippi. L’edizione fu vinta da Moreno e la cantante si accontentò di un quarto posto, alle spalle del ballerino Nicolò Noto e di Greta Manuzi (sua collega nel gruppo de Le Deva).

Kenga Magjke

Con Le Deva, Verdiana ha preso parte a uno dei Festival più famosi in Albania nel 2022, riuscendo a trionfare con il brano. GiuraGiuda.

Una voce per San Marino

Sempre con Le Deva, Verdiana ha voluto tentare la strada verso l’Eurovision Song Contest proponendosi per Una voce per San Marino. Purtroppo però non sono riuscite ad arrivare alla vittoria.

Verdiana Zangaro a Tale e Quale Show 2024

Oggi nel 2024 ritroviamo Verdiana Zangaro come una delle concorrenti scelte per la nuova edizione di Tale e Quale Show. Quando inizia? Il programma prende il via il 20 settembre su Canale 5.

Chi conduce Tale e Quale Show? A presentare la trasmissione musicale è Carlo Conti.

Al fianco del conduttore una giuria di tutto rispetto, formata dalla new entry Alessia Marcuzzi e dai già noti Cristiano Malgioglio e Giorgio Panariello. In ogni puntata un quarto giurato d’eccezione.

I concorrenti di Tale e Quale Show

Se avete intenzione di seguire Tale e Quale Show è bene che conosciate anche chi sono tutti i concorrenti di questa edizione. Ecco a seguire lista con tutti i partecipanti del programma di Rai 1:

Amelia Villano, Carmen Di Pietro, Feysal Bonciani, Giulia Penna, Justine Mattera, Kelly Joyce, Massimo Bagnato, Roberto Ciufoli, Simone Annicchiarico, Thomas Bocchimpani e Verdiana Zangaro.

Il percorso di Verdiana Zangaro a Tale e Quale Show

Dopo l’ufficialità della sua partecipazione, ha inizio il percorso di Verdiana Zangaro a Tale e Quale Show. Qui tutti i dettagli della sua avventura.

1° puntata: Per la prima puntata l’imitazione assegnata a Verdiana è Arisa. Secondo posto per lei.

2° puntata: Céline Dion è il personaggio per la seconda puntata. (IN AGGIORNAMENTO)